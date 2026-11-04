Il Como travolge il Lens 9 a 1. Ma il Napoli finisce ko al Do Dragao

LENS-COMO

Como batte Lens 9-1 (4-0) nella quarta giornata di Champions League. I gol nel primo tempo al 7' e al 32' di Douvikas, al 40' di Nico Paz, al 47' di Da Cunha; nel secondo tempo all'8' di Kempf, al 12' di Douvikas, al 17' di Liberali, al 20' di Aguilar, al 24' di Baturina, al 47' di Papaccioli.

PORTO-NAPOLI

Il Napoli cade al Do Dragao e complica il cammino in Champions. La formazione di Allegri viene sconfitta 4-1 in casa del Porto, al primo successo stagionale nella competizione, nel match valido per la quarta giornata della League Phase. Lusitani avanti con Bednarek (11'), prima dell'intervallo McTominay trova il pareggio (43'). Nella ripresa padroni di casa di nuovo avanti con Veiga (71') e a segno nel finale con Kiwior (80') e Samu (89'), che trasforma il rigore concesso per l'intervento di Rafa Marin, espulso nell'occasione. I partenopei, al terzo ko nella competizione, restano fermi a quota 3.