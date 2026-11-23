Trenta metri di ledwall, proiezioni a 360 gradi e un sound design spazializzato per far rivivere il mondo che circondava i reperti e offrire al pubblico un nuovo modo di incontrare la storia. È la nuova sala immersiva del Museo Egizio di Torino, realizzata con il sostegno di Brightstar: uno spazio in cui ricerca, archeologia e tecnologie digitali si incontrano per avvicinare le persone all’antico Egitto.

“I musei devono essere sempre più percepiti come laboratori di innovazione, fondamentali per lo sviluppo armonico della società. Luoghi dinamici dove sperimentare nuove tecniche di investigazione attraverso le quali sia possibile ‘interrogare’ gli oggetti in modi nuovi e diversi. Ricerca, innovazione tecnico-scientifica, patrimonio e società non sono ambiti separati, ma dimensioni profondamente interconnesse” spiega Christian Greco, Direttore del Museo Egizio.

È proprio questa la ragione alla base del sostegno di Brightstar: mettere l’innovazione al servizio della cultura, sperimentando nuovi linguaggi per rendere il patrimonio storico e archeologico più accessibile, coinvolgente e capace di parlare a tutti, a partire dalle nuove generazioni. Una visione che accompagna da tempo l’impegno di Brightstar nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

«Sostenere il Museo Egizio significa per Brightstar contribuire a creare nuove occasioni di incontro tra le persone e il patrimonio culturale. La nuova sala immersiva va proprio in questa direzione: utilizzare l’innovazione per rendere la storia e l’archeologia più accessibili, coinvolgenti e capaci di parlare a tutti i pubblici e alle nuove generazioni» afferma Enrica Ronchini, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Brightstar.

Situata nel piano ipogeo e parte del grande rinnovamento del Museo, la sala debutta con “ECO. Paesaggi in trasformazione”, il primo progetto curatoriale nato espressamente per questo nuovo spazio. Un viaggio immersivo che attraversa migliaia di anni per raccontare un Egitto vivo, in continuo cambiamento, lontano dall’immagine immobile di piramidi, templi e deserto.

Un piccolo vaso e un mondo che torna a vivere

Tutto comincia da un piccolo vaso predinastico esposto al centro della sala. Da lì, il racconto si apre sulle pareti e porta il visitatore ben oltre il reperto: verso il Nilo e le sue piene, il Sahara un tempo verde, gli insediamenti, le attività umane e le trasformazioni del clima e del paesaggio.

È il cuore dell’esperienza di ECO: riportare il contesto accanto agli oggetti, ricostruendo attraverso immagini, suoni, dati e contenuti digitali ciò che una teca, da sola, non può raccontare. Il reperto torna così a dialogare con il paesaggio, le persone e le storie di cui un tempo faceva parte.

La tecnologia non cerca quindi semplicemente l’effetto spettacolare. Diventa uno strumento per guardare con occhi nuovi ciò che è davanti a noi. Alla fine dell’esperienza si torna infatti allo stesso piccolo vaso da cui tutto è iniziato: l’oggetto non è cambiato, ma è cambiato il nostro sguardo.

BOX | Aperture straordinarie e visite guidate

ECO. Paesaggi in trasformazione: appuntamenti per il pubblico

Per celebrare l’apertura della nuova sala immersiva, il Museo Egizio e Brightstar propongono un calendario di aperture serali gratuite e visite guidate sempre gratuite dedicate al progetto ECO. Paesaggi in trasformazione.

Dal 23 al 29 novembre 2026 arrivano i Notturni immersivi: sette serate a ingresso gratuito, dalle 19.00 alle 22.00, per visitare l’intero Museo e scoprire la nuova sala. Ad accompagnare il pubblico lungo il percorso saranno anche egittologi ed egittologhe, con approfondimenti, curiosità e racconti sulle collezioni e sulla civiltà dell’antico Egitto.

Da dicembre prenderà inoltre il via un programma di 100 visite guidate gratuite, fino a giugno 2027, dedicate a ECO. Paesaggi in trasformazione e ad alcuni degli spazi più significativi del Museo, dalle Sale Storiche alla Galleria dei Re fino alla Cappella rupestre di Ellesiya.

E l’apertura al pubblico continuerà anche in futuro: al termine dei lavori di rinnovamento del Museo, la sala immersiva sarà sempre accessibile gratuitamente.

Informazioni dettagliate su date, orari, prenotazioni e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Museo Egizio