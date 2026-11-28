L’Italia e’ gia’ coinvolta in una guerra ibrida che si manifesta quotidianamente attraverso attacchi informatici e investe anche la dimensione cognitiva, colpendo soprattutto i giovani. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a Verdun, in Francia, alla tavola rotonda “Difendere l’Europa”, nell’ambito del convegno organizzato da Les Gracques, insieme all’ex presidente francese Francois Hollande e al ministro dell’Europa e degli Affari esteri della Francia, Jean-Noel Barrot. “Siamo gia’ coinvolti in una guerra, quella ibrida che si manifesta quotidianamente attraverso attacchi cyber e che investe anche la dimensione cognitiva, colpendo soprattutto i nostri giovani. Una minaccia sulla quale dobbiamo maturare tutti insieme una maggiore consapevolezza”, ha affermato Crosetto, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa su X.

“Sono un europeista convinto, e proprio per questo ritengo necessario superare alcune contraddizioni dell’Europa. Nessuna nazione del nostro continente, neanche quella militarmente piu’ forte, puo’ pensare di garantire da sola la propria sicurezza nei prossimi anni”, ha proseguito il ministro. Crosetto ha quindi auspicato un modello di difesa europea che vada “oltre il perimetro dei 27 Paesi dell’Unione”. “Piu’ ampie sono le capacita’ che riusciamo a mettere insieme, piu’ efficace e’ la nostra deterrenza. Non voglio, pero’, un’Europa della Difesa ostaggio della burocrazia: bisogna essere veloci e pragmatici”, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessita’ di raggiungere un’autonomia industriale europea nel settore della difesa. “Non possiamo essere competitivi se manteniamo piccole le nostre aziende in settori strategici. E’ tempo che l’Europa si muova con la consapevolezza che stiamo vivendo tempi molto difficili, che potrebbero diventare ancor piu’ difficili, molto rapidamente”, ha concluso Crosetto.