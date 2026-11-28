Milano è una città in continua reinvenzione. Dopo l’Expo 2015 e le Olimpiadi Invernali del 2026 ha un nuovo skyline, quartieri rinnovati e una maggiore attenzione alla sostenibilità, e il suo fascino discreto, svelato al mondo dai Giochi, si offre ora con nuovi sguardi sia a chi la visita per la prima volta sia a chi la conosce da sempre. È una città molteplice, che si divide tra moda, design e teatro, e che a Natale dà il meglio di sé: il racconto del turismo culturale milanese trova qui il suo momento più luminoso.

Il cuore storico e i quartieri

Il punto di partenza resta il centro storico: il Duomo, che racconta sei secoli di storia attraverso il marmo di Candoglia, la Galleria Vittorio Emanuele II, salotto della città da attraversare lentamente, il Castello Sforzesco con la Pietà Rondanini e il Cenacolo di Leonardo a Santa Maria delle Grazie, fino alla basilica romanica di Sant’Ambrogio. Da qui la città si esplora quartiere dopo quartiere. Si passa da Brera, cuore bohémien con la sua Pinacoteca che custodisce opere di Mantegna, Raffaello e Caravaggio, e il progetto Grande Brera che comprende anche Palazzo Citterio, al Quadrilatero della Moda, dove via Montenapoleone e via della Spiga custodiscono l’eleganza delle grandi maison, per arrivare allo skyline di Portanuova con il Bosco Verticale, Piazza Gae Aulenti e il parco BAM.

Altrove l’atmosfera cambia. I Navigli, con i canali medievali e la Darsena, si animano all’ora dell’aperitivo e ospitano ogni ultima domenica del mese un mercatino dell’antiquariato. Porta Romana è oggi uno dei principali distretti del gusto, mentre Isola e NoLo mescolano street art, caffè e botteghe indipendenti. La tavola completa il quadro: dal risotto alla pizza, dal dim sum alla cucina africana, il turismo enogastronomico milanese è tra i più vari d’Europa. Basti pensare che la Chinatown milanese è la seconda nell’Unione europea, con la sua abbondanza di ristoranti e street food.

Capitale del design, nato da industria e utilità

Il design milanese è sorto nel dopoguerra alla convergenza fra fermenti artistici e miracolo industriale. Dal 1961, il Salone del Mobile. Milano è punto di riferimento per il mondo del design: l’edizione 2026 ha registrato 316.342 presenze da 167 Paesi e il 68 per cento di operatori internazionali. Durante la Design Week, Brera, Tortona, Isola e Porta Venezia diventano vetrine a cielo aperto. Il design si visita anche nell’ADI Design Museum Compasso d’Oro e nel Museo del Design Italiano contenuto nel Palazzo della Triennale, edificio razionalista del 1933, ma soprattutto si incontra per strada: nella metropolitana ideata da Albini e Noorda, modello di chiarezza funzionale, e nei tram gialli del 1928 che ancora attraversano la città. Lo Studio Museo Achille Castiglioni conserva invece il laboratorio di uno dei progettisti più geniali del Novecento.

Nelle giornate fredde ci si rifugia nelle case museo, che raccontano la vita privata delle élite milanesi: il Museo Poldi Pezzoli, con i suoi Botticelli e Mantegna, il Bagatti Valsecchi, capsula del tempo ispirata alla Milano degli Sforza, e Villa Necchi Campiglio, la villa progettata a partire dal 1932 tra Razionalismo e Art Déco con giardino e piscina, e opere di Canaletto, Tiepolo, Morandi e Modigliani.

Natale a Milano: la città che brilla

Milano è una metropoli che non smette di reinventarsi e che a Natale brilla ancora di più. Il momento simbolo è il 7 dicembre, festa del patrono Sant’Ambrogio, con la Prima della Scala. Quest’anno, nel teatro che dal 1778 ospita opera e balletto, va in scena Otello di Giuseppe Verdi, alla vigilia dei 140 anni dal debutto proprio alla Scala, nel 1887. Myung-Whun Chung apre la sua prima stagione da Direttore musicale e ha 73 anni, la stessa età di Verdi quando scrisse l’opera. Grazie al progetto Prima Diffusa la serata viene trasmessa in oltre trentasette luoghi della città, affiancata da concerti, mostre e incontri gratuiti.

Intorno, la città si accende. Gli alberi di «Natale degli Alberi» illuminano Piazza Duomo e la Galleria, il mercatino attorno alla cattedrale resta aperto dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, e dal 5 all’8 dicembre intorno al Castello Sforzesco torna la fiera natalizia degli «Oh bej! Oh bej!». Dal 2 dicembre al 10 gennaio, nella Sala Alessi di Palazzo Marino è esposta gratuitamente «La predica di San Giovanni Battista» di Mattia Preti, esponente della tradizione caravaggesca. Il panettone, nato a Milano, accompagna le tavole italiane dall’Immacolata all’Epifania.

Per muoversi senza fretta, c’è YesMilano City Pass, il pass ufficiale della città che comprende i trasporti pubblici e l’accesso ai principali monumenti. Milano inoltre offre una delle reti più dense d’Europa di bike e scooter sharing per spostarsi agevolmente da un quartiere all’altro.

L’assessore Debora Massari: “Sotto le feste è una città tutta da scoprire”

Per l’assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Debora Massari: “Milano è una città che riesce a sorprendere perché tiene insieme mondi diversi: la creatività della moda e del design, la grande tradizione artistica, il teatro, i quartieri che cambiano volto e una cucina capace di raccontare culture differenti. A Natale, questa ricchezza assume un carattere particolare: la prima della Scala, le vie illuminate, i mercatini e le iniziative diffuse trasformano la città in un’esperienza da vivere, oltre che da visitare. Il turismo milanese si distingue per questa capacità di rinnovarsi - analizza l’assessore - , mantenendo un legame riconoscibile con la propria storia. Milano è spesso la prima porta attraverso cui i visitatori entrano in contatto con la Lombardia. La sua forza sta anche nella capacità di incuriosire e indurre a proseguire il viaggio, alla scoperta di luoghi, sapori e tradizioni che restituiscono un’immagine più ampia della nostra regione. È così che una visita può diventare il primo capitolo di un viaggio più lungo.

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