Diagram S.p.A. (“Diagram” o il “Gruppo”), gruppo leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, servizi digitali e piattaforme innovative per il settore agricolo e agroalimentare, ha firmato in data 25 novembre 2026 un accordo vincolante con gli attuali soci di Aermatica3D S.r.l. (“Aermatica”) per l’acquisizione del 51% del capitale della società.

Aermatica, con sede a Colverde (CO), è attiva da anni nel settore dei droni per uso professionale. In agricoltura si occupa della distribuzione di precisione di prodotti liquidi, granulari e di organismi utili per la lotta biologica, oltre che di mappature e rilievi con sensori multispettrali, iperspettrali, termici e Lidar. Fornisce inoltre soluzioni per le ispezioni di impianti fotovoltaici, linee elettriche e infrastrutture, e per la sorveglianza e il monitoraggio di aree estese. Collabora con università e centri di ricerca per la realizzazione di soluzioni aeree innovative. Accanto all’integrazione di droni, sensori e software, offre consulenza ingegneristica e supporto per le autorizzazioni di volo.

Con l’ingresso nel Gruppo, le competenze di Aermatica nel volo e nell’acquisizione del dato da drone si affiancano alle piattaforme digitali di Diagram: i servizi con drone diventeranno parte integrante della piattaforma di Farm Management del Gruppo, a beneficio delle aziende agricole, delle filiere e degli enti con cui Diagram lavora in Italia e all’estero.

I fondatori Paolo Marras e Barbara Tattarletti resteranno soci e continueranno a guidare la società.

Roberto Mancini, Amministratore Delegato di Diagram, ha dichiarato: “L’accordo con Aermatica è un passo concreto nel percorso di crescita di Diagram. Portare i droni dentro la nostra piattaforma ci permette di collegare in modo diretto il dato, la decisione agronomica e l’intervento in campo, con servizi che agricoltori, enti pubblici e filiere possono misurare e utilizzare subito, in Italia e nei mercati esteri in cui operiamo.”

Giuseppe Contiello, Chief Operating Officer di Diagram, ha aggiunto: “Il drone è oggi uno degli strumenti più efficaci per raccogliere dati in campo e intervenire in modo mirato. Integrare le competenze di Aermatica con le nostre piattaforme ci consente di collegare con continuità rilievo, analisi agronomica ed esecuzione degli interventi, rendendo i dati raccolti in volo immediatamente utilizzabili da tecnici e aziende agricole. Rafforziamo così la nostra offerta di agricoltura di precisione e rendiamo ancora più affidabili le soluzioni per il monitoraggio delle politiche agricole e ambientali che offriamo a governi ed enti locali. La possibilità di equipaggiare i droni con strumentazioni di precisione, come camere iperspettrali o kit per la distribuzione di materiali, li rende lo strumento ideale per chi, come noi, copre ormai a 360 gradi l’offerta agritech.”

Paolo Marras, Amministratore Unico di Aermatica, ha commentato: “Entrare in Diagram significa mettere la nostra esperienza e le nostre competenze nelle tecnologie aeree e nell’acquisizione del dato al servizio di una piattaforma che lavora ogni giorno con aziende agricole, filiere e istituzioni. Il drone diventa parte di un servizio agronomico completo, con risultati verificabili per chi lavora in campo. Per la nostra azienda è un passaggio decisivo, che valorizza il lavoro di questi anni e apre una nuova fase di crescita. Ci aspettiamo di crescere rapidamente insieme a Diagram, in Italia e all’estero, in agricoltura e negli altri mercati.”

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, tra cui il mancato esercizio dei poteri speciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa c.d. Golden Power (D.L. 21/2012).

Diagram è stata assistita: per i profili legali, dall’Avv. Federica Pastorino dello Studio RPLT Law Tax Solutions e dall’Avv. Stefano Dettoni dello Studio Legale Dettoni, Minneci & Partners; per i profili regolamentari e la notifica Golden Power, dallo Studio Legale Frisina; per i profili finanziari, da Luigi De Lillo e Stefano Rizzardi di Epyon Vivida; e per gli aspetti fiscali, da Raffaele Belluardo e Roberto Toldo dello Studio Rock. I soci di Aermatica sono stati assistiti dall’Avv. Filippo Frabasile di Dentons e da Ulisse Bianchi dello Studio Bianchi & Vanini Commercialisti e Associati. L’operazione ha visto il coinvolgimento del team interno di Diagram, nelle figure di Francesca Gusti, Group General Counsel, e Salvatore Palazzo, Head of M&A, che ne hanno seguito le diverse fasi in sinergia con gli advisor esterni.