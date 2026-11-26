In occasione della 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana, l’Hotel Miramare The Palace di Sanremo lancia The One House, la casa dei partner dedicata alle aziende che vogliono essere presenti a Sanremo con un’attivazione propria. La House sarà attiva dal 14 al 20 febbraio 2027, a cavallo delle cinque serate del Festival in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio.

Il Miramare The Palace è il cinque stelle storico di Sanremo: un palazzo Liberty del 1875 sul lungomare, immerso in un parco di 10.000 m² con oltre cento palme. Durante la settimana del Festival l’hotel ospita artisti, rappresentanti delle case discografiche e giornalisti, tra incontri e interviste. Negli ultimi anni ha già accolto, tra gli altri, la House of BMW, i talk di Forbes Italia, i set di TV Sorrisi e Canzoni e l’Opel Corsa Sound Studio.

The One House mette a disposizione dei partner oltre 1.000 m² di spazi allestibili, distribuiti tra The Terrace, il grande piazzale davanti al palazzo, e The Court, la corte laterale più raccolta e riservata. Si accede da Corso Matuzia attraverso The Promenade, il percorso che conduce i visitatori nella House. L’accesso è su invito nominativo, con un pubblico selezionato.

Ogni brand può progettare il proprio spazio su misura, anche su due livelli. L’esterno segue linee guida comuni per integrarsi con l’architettura del palazzo; all’interno arredi, materiali e grafiche sono personalizzabili. Le attivazioni possibili spaziano dall’intrattenimento, come il karaoke dei classici di Sanremo o Hit Maker AI, dove il pubblico scrive la propria canzone con l’intelligenza artificiale, ai panel e workshop con artisti e creator, fino ai format verticali per beauty, automotive e food.

A dare vita agli spazi contribuisce il roster di 2WATCH Media House: oltre 15 creator e talent, con 15 milioni di follower complessivi e 150 milioni di visualizzazioni al mese, che partecipano alle attività e le raccontano sui propri canali.

«Da generazioni il Miramare The Palace accoglie i protagonisti del Festival, custodendo un legame speciale con la storia di Sanremo. The One House rappresenta una naturale evoluzione di questa vocazione, coniugando l‘eleganza e l’identità del nostro hotel con i nuovi linguaggi della comunicazione e dell’intrattenimento», dichiara Alessandro Materazzi, direttore dell’Hotel Miramare The Palace.

«The One House è un indirizzo riservato nella settimana del Festival: pochi partner selezionati, a numero chiuso, ognuno con il proprio spazio nella cornice di uno degli hotel più eleganti e storici di Sanremo. Per il Miramare ne curiamo la produzione», dichiara Alessandro Cattelan, amministratore unico di Cattelan Culture.

«Sanremo è oggi uno dei momenti in cui l’attenzione del Paese si concentra in modo più trasversale: non solo musica, ma intrattenimento, cultura pop, talent e conversazioni che coinvolgono milioni di persone», aggiunge Viviana Cavaliere, Chief Partnership Media di 2WATCH Group. «The One House è uno spazio pensato per trasformare questa straordinaria concentrazione di attenzione in occasioni di incontro, visibilità e relazione per i brand partner. Crediamo sempre più nel valore dei contesti capaci di generare esperienze autentiche e connessioni significative».

The One House è un progetto dell’Hotel Miramare The Palace con due partner: Cattelan Culture, agenzia di produzione, e 2WATCH Media House, per media e ufficio stampa.

Il Festival 2026 ha registrato uno share medio del 63% sulle cinque serate e 1,2 miliardi di visualizzazioni video sui social (fonte: ANSA, 1 marzo 2026, su dati Auditel e SenseMakers–ComScore).