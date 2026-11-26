Produrre energia rinnovabile dove sole, vento e disponibilità di spazio rendono l’elettricità più competitiva, stabilizzarla attraverso le batterie e trasportarla verso le aree dove si concentra la domanda. È la strategia di Zhero, società fondata nel 2022 da Marco Alverà, Alessandra Pasini, Paddy Padmanathan ed Enrico Vitali, che punta su due grandi progetti, Medlink e IberiaLink, per creare nuovi corridoi energetici tra l’Italia, il Nord Africa e la Spagna.

L’obiettivo è aumentare la disponibilità in Italia di elettricità rinnovabile a prezzi competitivi e più stabili, sfruttando anche la forte riduzione dei costi delle tecnologie registrata negli ultimi anni. La combinazione tra rinnovabili, batterie e collegamenti elettrici a lunga distanza rende infatti sempre più conveniente produrre energia dove le condizioni sono migliori e trasportarla dove serve.

Il primo progetto, Medlink, guarda al Nord Africa. Prevede due collegamenti sottomarini dalla Tunisia e dall’Algeria verso l’Italia di 2 GW ciascuno, alimentati da grandi impianti solari ed eolici e da sistemi di accumulo. L’obiettivo è portare in Italia un volume di energia pari al consumo annuo di circa 9 milioni di famiglie, a un costo pari a circa un terzo di quello del mercato all’ingrosso di questo periodo, attraverso contratti di lungo termine e senza oneri aggiuntivi in bolletta. Parte della produzione resterà inoltre nei Paesi di origine, contribuendo allo sviluppo dei loro sistemi energetici e generando occupazione e investimenti locali. Il progetto è incluso nel Piano Mattei ed è stato oggetto di un’audizione dei promotori alla Camera nell’ambito dell’esame della relazione sulla sua attuazione. Medlink è complementare a ELMED, l’interconnessione Italia–Tunisia sviluppata da Terna e STEG, sarà finanziato interamente da capitale privato e collegato a impianti di produzione dedicati

Medlink è rivolto in particolare a grandi consumatori industriali e operatori di mercato, ma il modello potrebbe prevedere anche tranche destinate alle piccole e medie imprese, facendo leva sul ruolo del GSE previsto dal DL Bollette, e al mercato retail.

Un elemento centrale è la scelta dei punti di ingresso nella rete italiana. I progetti sono pensati per connettersi alla rete nazionale di Terna in punti individuati previa condivisione con il gestore, senza necessità di ulteriori investimenti valorizzando quindi la forza della rete nazionale nel Centro-Nord, dove si concentra una parte importante della domanda industriale. Grazie alle interconnessioni esistenti, l’Italia può inoltre diventare un hub per l’energia diretta anche verso la Germania e l’Europa centrale. L’analisi costi/benefici del progetto indica che l’immissione dei volumi importati da Medlink nella rete nazionale ridurrebbe il prezzo all’ingrosso dell’elettricità di circa 5 €/MWh, con un beneficio complessivo per il sistema italiano stimato in circa 1,5 miliardi di euro all’anno.

È una forma nuova di collaborazione tra capitale privato e infrastruttura pubblica: lo sviluppo e il rischio dei progetti restano in capo ai privati, mentre l’energia viene immessa nella rete esistente del gestore.

La stessa logica è alla base di IberiaLink, l’interconnessione Italia-Spagna da 1.2 GW per la quale Zhero ha appena presentato la candidatura a Progetto di Interesse Comune dell’Unione europea (PCI).

A differenza di Medlink, IberiaLink non porta in Italia energia prodotta da impianti dedicati, ma crea un collegamento diretto tra il mercato spagnolo e quello italiano, permettendo di trasferire verso il Nord Italia anche l’energia rinnovabile a basso costo disponibile in Spagna. Gli scambi avverranno in entrambe le direzioni: verso il Nord Italia l’energia rinnovabile a basso costo disponibile in Spagna, verso la Spagna la flessibilità del sistema italiano, dai pompaggi alpini agli accumuli. È un progetto pensato come iniziativa italo-spagnola, a beneficio di entrambi i sistemi.

Il vantaggio competitivo spagnolo non dipende soltanto dalla maggiore disponibilità di sole. Contribuiscono anche fattori strutturali: il sole tramonta più tardi, sostenendo la produzione nelle ore di picco serale; l’idroelettrico ha un profilo stagionale diverso rispetto a quello italiano; e il Paese dispone di una forte capacità e producibilità eolica. IberiaLink consentirebbe così di valorizzare l’energia rinnovabile spagnola nelle ore in cui oggi resta inutilizzata o viene venduta a prezzi molto bassi, con benefici per i produttori spagnoli e per i consumatori italiani.

È un principio già familiare nel mondo delle telecomunicazioni: collegare territori lontani per sfruttarne differenze e complementarità. Oggi quasi 2 milioni di chilometri di fibra ottica attraversano i mari del mondo, contro appena circa 25 mila chilometri di cavi elettrici sottomarini. L’ambizione di Zhero è che, grazie alla riduzione dei costi delle tecnologie, anche il sistema elettrico possa diventare molto più interconnesso, sfruttando differenze nella disponibilità di sole, vento e spazio, ma anche nei fusi orari e nei profili di produzione e consumo.

Medlink e IberiaLink hanno già compiuto passi avanti nel percorso autorizzativo e nella pianificazione europea. Medlink ha una soluzione di connessione accettata con Terna ed è inserito nella lista dell’Unione dei Progetti di Interesse Mutuo (PMI); per il progetto è prevista la decisione finale d’investimento alla fine del 2028, con la prima energia dalla Tunisia attesa nel 2032.

Dietro Zhero ci sono inoltre investitori finanziari italiani e internazionali e gruppi industriali, tra cui UniCredit, Azimut, BlackRock, Galvanize, Three Cairns, TotalEnergies, Baker Hughes/Nuovo Pignone e Fortescue.

Nel sistema energetico del futuro non conterà soltanto produrre più energia rinnovabile, ma anche “cablare” sempre meglio il sistema elettrico, collegando aree con risorse, spazi e profili di produzione differenti. Per l’Italia significa poter accedere a energia rinnovabile prodotta a costi più bassi in Spagna e Nord Africa, contribuendo a rendere il sistema energetico più competitivo, stabile e diversificato sfruttando al contempo le infrastrutture esistenti ed un mercato tra i più interconnessi con il resto dell’Europa.