Giorgia Meloni, il video dei poliziotti per demolire la magistratura: "Vi insultano e vi indagano? Siamo orgogliosi di voi"

Giorgia Meloni scende in campo ancora una volta per difendere le nostre forze dell'ordine. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter la leader di Fratelli d'Italia, pubblica il video commovente di due poliziotti che hanno salvato una bambina che era seduta pericolosamente sul davanzale della finestra e commenta amareggiata: "Insultati, denigrati, aggrediti e indagati quando fanno il loro dovere. Guardate questo video e capirete quanto sono preziose le nostre Forze dell'Ordine". Quindi conclude con un cuore rosso e la frase: "L'Italia è orgogliosa di voi".

Si sono vissuti attimi di paura a Primavalle, a Roma, dove una bambina di due anni è stata salvata dagli agenti della polizia di Stato che l'hanno vista in bilico sulla finestra del primo piano dove vive con i suoi genitori. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che avevano assistito alla scena impotenti e impauriti. I poliziotti, accorsi sul posto, hanno accostato la volante sotto il balcone. Uno di loro è salito sul cofano, poi sul tetto dell'auto, ha proteso la braccia e ha salvato la piccola. La bambina è stata così salvata.

Una storia che la leader di Fratelli d'Italia ha voluto pubblicare per gridare all'ingiustizia subìta dall'agente della Polfer che venerdì sera ha sparato alle gambe del ghanese armato di coltello in strada e che è ora indagato per "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi". Un "atto dovuto", l'ha definito la Procura di Roma che ha avanzato l'ipotesi di reato. Eppure i fatti sono chiari: l’uomo, un cittadino ghanese pluripregiudicato, attorno alle 19.20 stava minacciando alcuni passeggeri diretti verso la stazione Termini di Roma. Il tutto armato di un grosso coltello da cucina. Inutili i tentativi degli uomini Centro Operativo della Polizia Ferroviaria di calmarlo. Il 44enne "ha iniziato ad aggredire con scatti repentini ed incontrollati i poliziotti che hanno iniziato un'opera di contenimento, volta a tutelare l'incolumità dei passanti che in quel momento si trovavano nella strada".

