In Onda, Ilaria Cucci contro Matteo Salvini a Santa Maria Capua Vetere: "Pessimo esempio, queste cose non devono accadere"

Ilaria Cucchi, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, a In Onda su La7, nella puntata del primo luglio, commenta la visita dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini all'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere dopo le immagini delle violenze degli agenti sui carcerati: "Dobbiamo responsabilizzarci", e secondo la sorella di Stefano Cucchi, quello del leader della Lega è stato un "pessimo esempio. Queste cose non devono più accadere".

"Io non sto bene. La nostra vita è stata stravolta in questi dodici anni", prosegue Ilaria Cucchi, "abbiamo pagato un pezzo carissimo". E ancora, attacca la sorella di Stefano: "Vogliamo parlare dei depistaggi? Da un istante dopo la sua morte hanno messo nero su bianco quella che sarebbe stata la nostra condanna, anni e anni di processi a vuoto". E riferendosi di nuovo all'orrore nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: "Qui parliamo di esseri umani che hanno gli stessi diritti che abbiamo noi, non ci si può girare dall'altra parte. E' drammatico. Io con queste immagini dei carcerati massacrati rivivo quello che ha passato Stefano".

Da Parenzo e De Gregorio è stato ospite anche il conduttore di DiMartedì Giovanni Floris, che sottolinea un altro aspetto inquietante di questa brutta vicenda che vede protagonisti persone dello Stato: "Le forze dell'ordine che meritano solidarietà sono quelle che hanno portato dentro queste persone. Questi invece sono traditori delle Forze dell'ordine. Una scena da Paese incivile, ricordo ancora le scene della polizia alla Diaz a Genova: fanno ancora male. Penso che guardando queste immagini la polizia penitenziaria pianga".

