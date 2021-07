Guido Crosetto, "sei sì al referendum sulla giustizia". Il gigante si smarca dalla Meloni e sul voto si schiera con Salvini

06 luglio 2021 a

Sulla giustizia Guido Crosetto si affranca da Giorgia Meloni e si schiera con Matteo Salvini, appoggiando i referendum per cui Lega e radicali stanno raccogliendo le firme nelle piazze d'Italia. La linea ufficiale di Fratelli d'Italia è "sì" a 4 dei 6 quesiti (quelli sulla riforma della magistratura e del Csm) e "no" agli altri due (cancellazione della legge Severino e limitazione del carcere preventivo).



Uno dei pochi dentro FdI a uscire allo scoperto e contraddire la linea imposta dalla Meloni è stato proprio Crosetto, il cofondatore. "Io li firmerò tutti e sei, considero la legge Severino una legge vergognosa fatta per uccidere la politica", ha spiegato l'ex deputato, che nei giorni scorsi non a caso ha dato vita insieme ad altri deputati bipartisan al sito presuntoinnocente.com per raccogliere storie e testimonianze di vittime della cattiva giustizia italiana. "Una posizione - suggerisce il Giornale - che è differente rispetto a quella ufficiale di Fdi, ma che non è isolata, altri dirigenti condividono le idee di Crosetto anche se faticano a metterci la faccia". Gira voce che molti dentro Fdi firmeranno tutti e 6 i referendum.



D'altronde, la "guerra fredda" tra gli alleati non si sta consumando solo a suon di sondaggi e candidature alle prossime amministrative, ma anche su programmi, agenda e posizionamento. Non a caso, secondo molti commentatori, l'adesione della Lega al manifesto sovranista contro l'Europa illiberale e a difesa di Orban della scorsa settimana sia stata decisa da Salvini un po' "controvoglia", proprio per non lasciare il campo libero a destra a Giorgia.

"Anche Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d’Italia, annuncia il sostegno a tutti e sei i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale - esultano fonti della Lega vicine a Salvini -. Altre adesioni vip sono state confermate nelle ultime ore: Luigi Amicone (fondatore del settimanale Tempi), Alda D’Eusanio, Giovanni Terzi (giornalista, volto tv, già in politica e vittima di un clamoroso errore giudiziario, attuale compagno di Simona Ventura). Firmeranno anche Mauro Coruzzi in arte Platinette, e Gabriella Privitera Corona, madre di Fabrizio Corona". Nel prossimo weekend, la Lega replicherà la mobilitazione dei gazebo da Nord a Sud già vista sabato e domenica scorsi. L’obiettivo è migliorare i numeri, sfondando quota 1.500 gazebo.



