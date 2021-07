Stasera Italia, Giampiero Mughini denuncia l'ultima vergogna del M5s: "900 emendamenti contro la Cartabia, cialtroneria"

20 luglio 2021 a

a

a

A smascherare il Movimento 5 Stelle ci pensa Giampiero Mughini. Interpellato a Stasera Italia su Rete Quattro il giornalista non ci è andato per il sottile: "Conta di più l'incontro tra Letta e Conte o il fatto nudo e crudo che in Parlamento siano stati apprestati 900 emendamenti dai Cinque Stelle su una legge che in consiglio dei ministri i ministri grillini avevano tutti approvato ?", chiede retoricamente a Veronica Gentili.

"Come mettere sotto due ragazze". Meloni insultata, Mughini travolge il prof "cretino assoluto"

E ancora: "C'è cialtroneria in un Movimento che in sede specifica esprime ministri che dicono sì a una legge e poi in Parlamento fanno la guerriglia con 900 emendamenti, il che vuol dire rimandare il tutto". Il riferimento del giornalista è alla riforma della ministra della Giustizia Marta Cartabia.

"Ho detto addio ai comunisti, ma...". Mughini, impensabile confessione politica: "Ecco per chi voto oggi"

La stessa su cui il Movimento è pronto a fare la guerra. "Continuiamo a sostenere il governo, il M5S non farà mancare il suo appoggio", ma "dovremo farci sentire e tanto", "assolutamente bisogna essere protagonisti, abbiamo tutte le carte in regola per farlo", sono state le parole del leader in pectore Giuseppe Conte che si è soffermato anche sulla giustizia: "Noi oggi non difendiamo una bandiera ideologica, se l’avessimo dovuta scrivere noi la riforma Cartabia l’avremmo fatto diversamente, ma vogliamo dialogare all’interno dell’impianto della riforma. Tuttavia, c’è un limite che non possiamo oltrepassare". Insomma, l'ex premier è pronto a vendicarsi dopo essere stato cacciato da Palazzo Chigi.

"Si faranno una strana idea". Mughini da godere, massacra la Murgia in punta di penna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.