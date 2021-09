Silvio Berlusconi, la vignetta del Fatto quotidiano: una bomba di fango sulla campagna per il Quirinale

26 settembre 2021 a

a

a

"Perdono" in tribunale, i manettari del Fatto quotidiano. Ma sulle loro pagine avanzano imperterriti a sospettare, attaccare, infangare. Il processo sulla trattativa Stato mafia si è risolto in una colossale bocciatura del teorema per anni cavalcato da Marco Travaglio e soci, perché secondo i giudici la molto presunta "trattativa" tra esponenti di Cosa Nostra e rappresentanti dello Stato "non rappresenta reato".

"Marco, fermati un secondo e rifletti". Travaglio, crisi di nervi a Otto e mezzo. Sallusti lo stana, parola di giudici | Video

I contatti "diplomatici", come ovvio, ci sono stati (come in ogni guerra) ma questo non significa che lo Stato abbia cercato di proteggere o favorire i boss. Eppure, nonostante il castello di carte sia caduto sul tavolo, in redazione al Fatto procedono come se nulla fosse. Come? Tirando in ballo Silvio Berlusconi, ovviamente, e rovesciando in capo all'ex premier, leader di Forza Italia, un'altra bella carriolata di melma.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/26/la-vignetta-di-mannelli-473/6333099/





Il merito, si fa per dire, è del prode Mannelli, che ormai sembra aver sostituito il rosso Vauro Senesi come matita armata di Travaglio. In prima pagina, ecco una bella vignetta sulla "trattativa continua", e già qui viene un brivido: sono proprio irriducibili. Da una parte qualcuno chiede al Cav: "Ti fai processare o no?". Il sogno dichiarato di mezza Italia, d'altronde. Anzi, una ossessione.

"Ora Palamara è un guru...". Travaglio si copre di ridicolo, Sallusti lo travolge: "Ma se tu credi a...". Ko tecnico | Video

Risponde Berlusconi, secondo Mannelli: "Mi fate capo dello Stato o no?". Insomma, da mandante delle stragi di mafia a presidente della Repubblica: in questo caso quello di Travaglio non è solo una ossessione, ma un incubo a occhi aperti.

Travaglio il manettaro rosica. Renato Farina: la trattativa non c'era, e loro minimizzano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.