Magistratura, "serve una nuova Norimberga": chi è il giudice no vax che vuole "carcerare" Mario Draghi

Sul palco No green pass a Roma, sabato scorso, c'era anche un magistrato, Angelo Giorgianni, noto per aver scritto un libro, "Strage di Stato: le verità nascoste della Covid-19" che ammicca al complottismo. Un libro che nega l'esistenza del Covid e di cui si è discusso parecchio per via della prefazione scritta dal collega Nicola Gratteri. "Oggi il popolo sovrano ha dato il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere...per loro vogliamo una nuova Norimberga", ha detto il giudice.

Giorgianni - impegnato ad arringare la folla vicino a Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova - ha detto che serve una nuova Norimberga, col governo sul banco degli imputati, "per i morti che hanno causato, per le privazioni, per i nostri figli e per la sofferenza”. Il magistrato, adesso in servizio alla corte d’Appello di Messina, non sarebbe nuovo a questo tipo di uscite.

Come scrive l'Huffpost, infatti, basta dare uno sguardo a ciò che scrive sui suoi social per inquadrare il personaggio. In ogni caso, pare che Giorgianni - ex sottosegretario all'Interno - sarà in attività come giudice ancora per poco. Lo ha detto lui stesso dal palco di Roma: "Io tra voi e il popolo scelgo il popolo sovrano. E lascio la toga. Lascio la toga”.

