Domenico Arcuri indagato, Matteo Salvini attacca la magistratura: "Ovviamente dopo i ballottaggi..."

Matteo Salvini non riesce a trattenersi e in un post pubblicato sul suo profilo Twitter commenta la notizia di Domenico Arcuri indagato per peculato e per abuso d'ufficio nell'inchiesta sulle mascherine: "Ovviamente dopo i ballottaggi…". Il sospetto del leader della Lega è che i giudici abbiano aspettato appositamente a indagarlo per non "rovinare" il secondo turno elettorale a Letta e Conte. Mentre sappiamo bene che la vicenda di Luca Morisi e il caso di Fanpage sono usciti qualche giorno prima del voto.

Tant'è. L'ex Commissario per l'emergenza Covid risulta indagato a Roma per corruzione, peculato e abuso d'ufficio. Per la corruzione la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Sulla richiesta si deve esprimere il gip. Per le altre due accuse l'inchiesta va avanti.

La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Roma, ha notificato alla struttura commissariale nazionale e alle strutture regionali un decreto di sequestro in relazione alle mascherine provenienti dalla Cina, risultate non regolari, e finite al centro dell'inchiesta in cui sono indagati tra gli altri il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Il reato contestato dai pm Gennaro Varone e Fabrizio Tucci è frode nelle pubbliche forniture. Le indagini riguardavano affidamenti per un valore di 1,25 miliardi di euro effettuati da Arcuri, a favore di tre consorzi cinesi, per l'acquisto di oltre 800 milioni di mascherine, con l'intermediazione di alcune imprese italiane che hanno percepito commissioni per decine milioni di euro.

