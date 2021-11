Non è l'arena, la toga No Green pass Giorgianni contro Telese: "Abbandono il collegamento"

04 novembre 2021 a

"Non accetto aggressioni personali". Il giudice Angelo Giorgianni, sceso in piazza a fianco dei No Green pass al grido di "Norimberga" e "Dittatura sanitaria", minaccia di lasciare il collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, dopo un duro scontro con Luca Telese. "Non ero qui per un confronto, mi era stato detto di una intervista - reagisce stizzita la toga, di fronte alle accuse del giornalista in studio -. Non sono disposto ad accettare aggressioni personali, l'amico Freccero mi aveva parlato di una intervista -. Se si tratta di una aggressione, non sono disposto ad andare avanti perché non sono in condizione di portare un contributo per l'accertamento delle verità, io non ho bisogno di visibilità e non avendo bisogno di visibilità io lascio il collegamento". Per la cronaca, Giorgianni è rimasto al suo posto.

"Io le chiedo cosa intende per Norimberga? Tutto dipende dal Cts che conta più del governo?", è la domanda di Giletti che innesca la rissa. "Una nuova Norimberga non va decontestualizzata. Il riferimento non è al processo ma al codice, e alle denunce che ho presentato per applicare il codice di Norimberga".





Telese salta sulla sedia: "Lei non faccia l'Azzeccagarbugli. Abbiamo visto 5 minuti fa che gridava sul palco come un urlatore e ora lei dice che parlando di Norimberga non parlava di Norimberga ma del codice? Lei ha scritto un libro con elementi di antisemitismo e accusa persino il Papa di complotto. Su, sia un po' più coraggioso...". Fuoco alle polveri.

