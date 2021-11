Silvio Berlusconi, "ecco i miei movimenti bancari": l'ultimo schiaffo ai giudici del Ruby-ter, come la mettiamo?

17 novembre 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi potrebbe rendere delle dichiarazioni spontanee nelle prossime udienze del processo Ruby Ter. È quanto dichiarato dal suo avvocato, Federico Cecconi, dal quale sono arrivate rassicurazioni importanti sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia: “È in progressivo miglioramento, speriamo continui così. Non escludiamo che possa fare dichiarazioni spontanee prossimamente”.

"Sconcertati dalla battuta di Berlusconi". Cav tutto da godere: cosa disse in Procura davanti a Davigo | Video

Ovviamente il legale del Cav è soddisfatto anche per un altro motivo: lo scorso 3 novembre è arrivata un’ordinanza del tribunale che ha dichiarato inutilizzabili le testimonianze delle diciotto ragazze che avevano partecipato alle famose “cene eleganti” in quel di Arcore. Sarebbero infatti dovute essere sentite come indagate e non come testimoni nei filoni Ruby e Ruby bis, quindi sarebbero dovute essere assistite da avvocati e consapevoli di poter rendere dichiarazioni auto-accusatorie. L’ordinanza è ritenuta particolarmente significativa dall’avvocato Cecconi perché “incoraggia noi a ritenere che le valutazioni svolte sulla insussistenza in fatto e diritto di tutte le imputazioni siano corrette”.

Cav al Colle? "Mi vergognerei ancora di più di essere italiano". Sputazzo Davigo, Sallusti gli ride in faccia | Video

Tra l’altro il legale del Cav ha riferito a margine dell’udienza che il suo assistito ha “volontariamente fornito alla procura le movimentazioni bancarie, perché non c’era nulla da nascondere, questo è un processo alla sua generosità”. In conclusione, non è escluso che nell’udienza fissata per il 24 novembre Berlusconi possa decidere di rendere dichiarazioni spontanee.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.