Irene Pivetti gode 4 milioni di volte, clamoroso in tribunale: Ferrari e denari, scontro tra giudici e ribaltone

Buone notizie per Irene Pivetti. Il gip di Milano Giusy Barbara non ha convalidato il sequestro preventivo di 4 milioni di euro a suo carico e di un suo consulente, indagati per riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale. Il sequestro era scattato a metà novembre, ma il gip - riferisce il difensore della Pivetti, l’avvocato Filippo Cocco - non ha convalidato il sequestro. L’indagine della procura di Milano riguardava una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per una presunta evasione.

Per la procura di Milano, il gruppo Only Italia avrebbe avuto un ruolo di intermediazione per nascondere al Fisco alcuni beni, tra cui le tre Ferrari. Secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato un giro di compravendita, in cui sarebbe entrata anche la società della Pivetti, che si è trovata coinvolta in un’altra indagine dopo quella delle mascherine, che aveva suscitato molto clamore.

L'importo che il pm aveva bloccato e che ora è stato restituito è di 3 milioni e mezzo riconducibili alla Pivetti e 500mila euro al professionista. Da quanto si sa il gip non ha convalidato in quanto non avrebbe condiviso l'impostazione giuridica della Procura, ritenendo che il reato presupposto ai fatti contestati debba avere una diversa qualificazione. Sono attesti prossimi sviluppi e altri procedimenti giudiziari, ma per ora Irene Pivetti può tirare un sospiro di sollievo.

