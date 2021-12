David Rossi, "qualcuno ascoltò la mia voce": Daniela Santanché, la telefonata la sera della morte

11 dicembre 2021 a

“Mi ricordo che chiamai David quella sera sul tardi e mi ricordo che qualcuno ascoltò la mia voce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi rispose”. Così Daniela Santanché all’Adnkronos ha commentato la telefonata al cellulare dell’ex capo della comunicazione Mps la sera in cui morì, emersa dalle dichiarazioni del colonnello Pasquale Aglieco.

Davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena ha ammesso che la sera del 6 marzo 2013 il pm Antonio Nastasi rispose al cellulare di Rossi, appena morto. Attualmente Nastasi ricopre il ruolo di pm a Firenze, mentre Aglieco fu tra i primi ad arrivare sul posto. Per quanto la riguarda, la Santanché ricorda di aver provato a chiamare David dal suo ufficio la prima volta nel pomeriggio, senza però ricevere risposta, mentre la seconda intorno alle 20: “Composi quel numero, qualcuno sollevò l’apparecchio, era in ascolto ma non rispose. Poco dopo intorno alle 21, appresi la notizia della morte di David”.

“Aglieco si assumerà la responsabilità delle sue parole - ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia al Corriere Fiorentino - ma le indagini presentano alcune lacune ed è il motivo per cui Fdi ha sostenuto l’istituzione della Commissione d’inchiesta. È giusto che emerga la verità su quella sera. David era un mio amico e nonostante vivesse un momento difficile aveva tanti progetti, difficile credere che si sia tolto la vita”.

