Torino, esplode il caso delle avvocatesse sexy: gira pure un video esplicito, "ora querelo"

A Palazzo di Giustizia di Torino non si parla d'altro: delle ormai famosissime sexy avvocatesse che hanno aperto su Instagram la pagina, chiamata "Dc_LegalShow", che conta più di 12mila followers. L'ordine degli avvocati del capoluogo piemontese, riporta La Stampa, le ha convocate.

Tant'è, per capire la vicenda bisogna partire dal primo post pubblicato il 31 dicembre 2020. Alessandra Demichelis e Federica Cau sono due avvocate, colleghe e amiche. Fanno una vita invidiabile tra shopping di lusso, cene nei migliori ristoranti, corsi in palestra eccetera. Una vita che loro condividono appunto con scatti e video sui social.

Ma attenzione, perché da qualche giorno gira su WhatsApp un video diventato virale in cui la Demichelis, una sera in vacanza a casa di amici, parla esplicitamente e in modo molto diretto della sua vita sessuale. Il filmato sta passando di chat in chat e alcuni avvocati lo avrebbero condiviso. "Sporgerò querela", annuncia Demichelis, pronta a rivolgersi alla Polizia Postale. "Come reazione ho anche pensato di condividerlo io su Facebook, ma la mia famiglia non capirebbe". Secondo l'Ordine degli avvocati di Torino la faccenda è "delicata". Intanto Federica Cau si sfila. Esce dal progetto, via anche dalla pagina Instagram. La situazione si complica.

