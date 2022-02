Sigfrido Ranucci, il secondo video-bomba del Riformista: "Uno collegato coi servizi segreti". Ecco il metodo-Report

14 febbraio 2022 a

Sigfrido Ranucci è sempre più nell’occhio del ciclone per il cosiddetto “metodo Report”. Il Riformista ha pubblicato un ulteriore video esclusivo che mostra il vicedirettore di Rai1 a tavola in una trattoria con due persone che sono arrivate a Roma dal Veneto con l’intento di consegnare del materiale scottante su Flavio Tosi.

Si tratta di una farsa allestita per mostrare la trattativa con cui Ranucci confeziona servizi e dossier: il conduttore non sapeva ovviamente di essere ripreso, mentre i suoi interlocutori non avevano davvero il materiale con cui lo avevano adescato, ma serviva soltanto una scusa per inscenare un accordo. La conversazione che ne consegue viene definita “incredibile” da Il Riformista per un fatto ben preciso: Ranucci “presenta una complicità, una consuetudine, una familiarità con i vertici dei servizi segreti, parlandone con leggerezza perfino con due sconosciuti che lo stanno incontrando per la prima volta”.

Infatti nel video si vede il conduttore Rai cercare di convincere i suoi interlocutori a cedergli il “materiale scottante” evocando relazioni importanti: “Io ti chiamo il comandante del Ros adesso. È uno collegato con i servizi segreti. Interni. È la persona ideale in questo momento. Poi se tra sei mesi lo spostano sono ca***”. Secondo Il Riformista il video presenta “notevoli novità rispetto al quadro finora conosciuto. Ci parla di un Ranucci che sembra fare ‘cassa comune’ addirittura con un pezzo dei servizi”. Anche se il tribunale di Verona le ha definite “millanterie”…

