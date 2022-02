Titti Parenti, una scomoda verità su Mani Pulite: "Perché il pool non toccò mai il Pci-Pds"

22 febbraio 2022 a

Tiziana Parenti, avvocato ed ex pm soprannominata "Titti la Rossa", in una intervista a Il Giornale, ricorda il sostegno dei Ds a Mani Pulite, "l'imprevisto" Berlusconi e la delusione che la portò a lasciare l'incarico. "L'interrogativo su cui ancora oggi ci si interroga per cui tutti i partiti di governo furono travolti da Mani Pulite e in primis il Psi e la Dc, quest'ultima seppure con i dovuti distinguo, mentre rimase fuori dalla tempesta il Pci-Pds, a eccezione di alcune posizioni per responsabilità personale, si può risolvere solo se pensiamo alle contingenze politico-economiche e alla fine del comunismo che ormai rendeva accettabile, anche oltre Oceano, come referente l'ex Pci, ormai Pds", spiega Parenti.

Insomma, il Pds "appoggiò in toto, sul piano politico, Mani Pulite. Al tempo stesso Mani Pulite aveva bisogno, secondo le stesse parole di D'Ambrosio, di avere una forza politica, che fosse stata forza di governo, che li appoggiasse", prosegue Titti la Rossa. La quale, all'epoca, avrebbe dovuto essere "lo strumento dell'operazione e questo non l'avevo capito in perfetta buona fede all'inizio. Ho ritenuto che il mio compito fosse quello di un normale pm che svolge le sue indagini. Ma non era questo che mi si richiedeva", attacca. "Quando ho avuto chiara la situazione, non ho lasciato equivoci circa il fatto che o mi veniva ritirato l'incarico o non potevo fare altro che andare avanti secondo i miei doveri, a prescindere e magari anche contro le mie idee". E l'impressione della Parenti è "che non si sia mai detta la verità da parte di tanti soggetti e non solo del pool".

In quello scenario Silvio Berlusconi "è stato l'imprevisto che nessuno aveva calcolato ma che nelle pianificazioni della strategia politica sempre dovrebbe essere calcolato. Il fatto è che quella strada era stata fin troppo liscia, solo se si pensa che in due anni scarsi è stata distrutta una classe politica, che pur con tutti i torti e peccati ha reso questo Paese ricco, libero e sicuro. L'unico che ha avuto il coraggio di impersonare questo imprevisto è stato Berlusconi", conclude Ttti la Rossa.

