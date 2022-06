Processo civile, Armando Cecatiello: "Il vero impatto della riforma"

24 giugno 2022 a

“Sono diversi e importanti gli ambiti toccati dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge delega di riforma del processo civile: la competenza attrattiva del tribunale ordinario, il controllo da parte del giudice per le misure adottate ex art. 403 c.c., le norme sulla negoziazione assistita anche per la regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio” - afferma l’avvocato Armando Cecatiello, che da oltre venticinque anni si occupa di diritto di famiglia e delle persone, e di tutela dei patrimoni ed autore del libro “Patrimoni Famiglie e Matrimoni. Conoscere i propri diritti e doveri per scelte consapevoli e serene” (BFC Books, 2022).



Continua così ad ampliarsi l’insieme di norme e convenzioni che hanno spinto il nostro sistema nazionale ad armonizzarsi con le legislazioni degli altri paesi europei, in concomitanza ad un mutamento repentino della società in cui, però, vi è ancora disinformazione circa i diritti fondamentali, le regole e le conseguenze delle scelte personali del singolo in relazione ad un panorama normativo complesso e in costante cambiamento.

Diventa sempre più complicato – anche per i giudici stessi - regolarsi in una società dove anche le relazioni familiari sono mutate e diventano a mano a mano più complesse e le questioni patrimoniali hanno un peso sempre maggiore per garantire il benessere del singolo e della sua famiglia, in qualunque forma essa sia.



“Le modifiche relative al Curatore speciale che rafforzano la tutela del minore sono particolarmente rilevanti, perché significa lasciare la nomina alla discrezionalità del giudice nel caso in cui i genitori si dimostrino temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il Curatore speciale avrà così specifici poteri di rappresentanza del minore – come già riconosciuto dalla Costituzione – e avrà il dovere di procedere all’ascolto dell’assistito minorenne” - commenta l’avvocato Armando Cecatiello.



Nel suo nuovo libro “Patrimoni Famiglie e Matrimoni. Conoscere i propri diritti e doveri per scelte consapevoli e serene” (BFC Books, 2022) l’avvocato matrimonialista e patrimonialista Armando Cecatiello affronta proprio questa tematica per mostrare uno spaccato della società odierna e una panoramica della situazione normativa italiana in relazione alla gestione dei beni e del patrimonio, offrendo una minuziosa descrizione delle diverse tipologie di famiglia e dei relativi regimi patrimoniali, e affrontando in modo esaustivo le situazioni di crisi, i metodi di risoluzione dei conflitti e la tutela dei figli.

