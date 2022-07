David Rossi, il video cancellato: chi esce da Mps. Uno choc, cambia tutto

19 luglio 2022 a

Nel giorno in cui la perizia dei Ris dei Carabinieri afferma che David Rossi "si lasciò cadere", torna a far discutere un video che riprende la sede dei Monte dei Paschi di Siena. Il filmato è stato registrato il 6 marzo 2013, giorno in cui il capo della comunicazione della banca Mps è stato trovato morto sulla strada sotto al suo ufficio, a Rocca Salimbeni. A mostrare le registrazioni delle telecamere puntate su un ingresso secondario è II Tempo, dato che le immagini erano state cancellate dagli atti dell'inchiesta.

Nella clip si vedono due persone uscire dalla sede di Mps. Questa - spiega Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di Rossi - "contrasta con tutti gli atti processuali, gli inquirenti hanno sempre sostenuto non esistessero uscite alternative all’ingresso principale alla banca. Il filmato in questione era stato trasmesso a fine giungo alla procura di Genova, che liquidò la questione affermando che i due soggetti altro non erano che due dipendenti della banca, estranei alla caduta del manager.

Per Sergio Schiavone, comandante del Ris, l'ex capo della comunicazione dell'istituto si sarebbe suicidato: "Tra le varie ipotesi di caduta la dinamica più compatibile è quella di un gesto auto conservativo in cui" David Rossi "cosciente si tiene aggrappato con le mani alla barra di protezione e si lascia cadere nel vuoto con la parte anteriore verso il palazzo con il moto a 'candela'". Escluso dunque un intervento di terzi. Secondo Schiavone "altre ipotesi con la presenza di terzi che lasciano cadere il dottor Rossi riproducono ipotesi di caduta non compatibili con le dinamiche di caduta".

Sulla vicenda è poi piovuto il commento di Cosimo Maria Ferri, deputato di Italia Viva: "Il caso David Rossi non è ancora chiuso, sono emersi elementi importanti e nuovi nelle perizie disposte dalla commissione d'inchiesta. In questi mesi la Commissione ha lavorato bene, con serietà ed efficacia nella ricostruzione della verità. Alla luce delle conclusioni delle perizie devono essere sottolineati alcuni punti". E ancora: "Il primo è che i medici legali hanno parlato di 9 punti lesIVi presenti nel corpo di Rossi non compatibili con la caduta dalla finestra, e hanno detto che Rossi poteva essere salvato se i soccorsi fossero intervenuti subito. Il secondo: il gruppo Racis Carabinieri ha confermato l'esistenza di un video cancellato con immagini relatIVe ad una seconda telecamera (nr 8) che riprendeva una seconda uscita del palazzo della Banca Monte dei Paschi (quella che si trova in Piazza della Badia), uscita mai segnalata dagli auditi che hanno sempre parlato di un'unica uscita, così come nessuno ha mai detto dell'esistenza di una seconda telecamera. Non solo, ma ancora più grave ed inquietante che nessuno abbia mai verificato la cancellazione di questo video. Su questo aspetto sono in corso indagini da parte della Procura di Genova, e in astratto è ipotizzabile il reato di falso per soppressione. Il terzo punto: nel secondo computer portatile nella disponibilità di David Rossi sono state rinvenute immagini erotiche di cui nessuno ha mai parlato ma che erano contenute nella copia forense che era negli atti. Tra l'altro questo secondo computer portatile non si vedeva nelle immagini dei filmati realizzati da Polizia Scientifica né quelli girato dal sovrintendente Marini. Il giorno dopo sono stati però sequestrati due computer portatili. Perché non è stato ripreso anche il secondo? - chiede Ferri - Una dimenticanza? È stato messo dopo da qualcuno? Già questa circostanza è strana, ma lo dIVenta ancora di più unita al fatto che contenga anche immagini erotiche di cui nessuno ha mai parlato, ma che erano nella disponibilità. Insomma - conclude - le perizie consegnano ancora dubbi su cui svolgere attività d'indagine".

