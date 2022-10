Ruby, "sesso con Berlusconi?": impensabile blitz in tribunale

05 ottobre 2022 a

a

a

Arrivo a sorpresa per Karima El Mahroug. La giovane, tra i 28 imputati per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, si è presentata al processo milanese Ruby Ter. Qui la El Mahroug ha chiarito ancora una volta la sua posizione e in cosa consistevano le "cene eleganti" che Silvio Berlusconi organizzava ad Arcore. "Se c'è una cosa che non cambia mai nelle dichiarazioni di Karima è quella di 'non aver compiuto atti sessuali con Berlusconi'", ha ribadito l'avvocato di Ruby Rubacuori, Paola Boccardi.

Vittorio Feltri rivela tutto: "Vi racconto le mie cene eleganti ad Arcore", la verità sui "banchetti" del Cav

Karima, che oggi ha 30 anni, si dice esausta: "L'augurio che mi faccio è che questa vicenda sia chiusa il prima possibile, perché è' stato un grande incubo, e di riavere indietro la mia vita e di poterla vivere serenamente". Karima dice di portarsi dietro un "marchio indelebile", "una lettera scarlatta". Lo stesso legale ricorda che "sono passati 12 anni da quando sui giornali compariva il nome di Ruby, ma oggi è una donna che tra un mese compirà 30 anni, una donna profondamente diversa da quella ragazzina che scappava da 16 comunità, che viveva da sola".

Video su questo argomento "Anni di fango, chiedo scusa a mio figlio": lo sfogo della Rossi sul processo Ruby ter

E sui presunti 5 milioni che il leader di Forza Italia avrebbe pagato per il silenzio della giovane, l'avvocato di Karima mette le cose in chiaro: "Lei non ha fatto una descrizione di cene da educande, ha parlato di travestimenti, della Boccassini, del bourlesque, dell'intimo che è ancora più sfizioso per certi versi della nudità. Lei non è stata creduta perché non si ricordava delle ragazze nude, come aveva detto in una prima fase. E per questo non è stata ritenuta credibile, ma non c'è nessun testimone che dica due volte esattamente le stesse parole".