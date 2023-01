Csm, clamoroso intreccio ai vertici: ricordate Luca Morisi... ?

Paolo Ferrari 27 gennaio 2023 a

a

a

Cinquantasei anni, padovano, Fabio Pinelli è da ieri il nuovo vice presidente, non di sinistra, del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno delle toghe. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, dal 1997 è iscritto all’Albo degli avvocati della città di Sant’Antonio. Penalista specializzato nei reati economici, nella sua carriera ha difeso molti esponenti di primo piano della Lega. Fra i suoi assistiti, il presidente del Veneto Luca Zaia, l’ex sottosegretario del governo Conte, Armando Siri, e l’ex spin doctor della Lega, Luca Morisi, accusato di spaccio di stupefacenti e poi assolto da ogni accusa dopo una terribile gogna. L’anno scorso è stato designato dal Senato della Repubblica per la predisposizione del ricorso introduttivo e il successivo patrocinio avanti alla Corte Costituzionale, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per la vicenda delle mail e delle chat di Matteo Renzi sequestrate a Marco Carrai nell’ambito dell’inchiesta fiorentina sulla Fondazione Open per finanziamento illecito ai partiti. In tale procedimento assiste anche l’avvocato Alberto Bianchi, presidente della Fondazione.

Lega, colpo storico: chi è il nuovo vice-Mattarella, rivoluzione al Csm

Fino alla nomina a componente del Csm è stato professore a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e titolare dell’insegnamento di «Diritto penale dell’ambiente, del lavoro e della sicurezza informatica (Internet e privacy)». È coautore del manuale «Lineamenti di diritto penale dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro».

Oltre all’ambito strettamente professionale, è stato membro del Comitato scientifico di Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, socio di ItaliaDecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche, presidente di PadovaLegge, associazione culturale che, in un percorso parallelo, oltre ad offrire occasioni di incontro e riflessione sui grandi temi del nostro tempo, favorisce il diritto allo studio di giovani meritevoli, appartenenti a famiglie non abbienti, iscritti all’Università di Padova, con l’elargizione di apposite borse di studio.

"Solo un idiota dice il contrario": Nordio, Armando Spataro fuori controllo

Già presidente della Fondazione “Salus Pueri”, costituita nel 1992 con lo scopo di promuovere progetti e raccogliere risorse a favore della Pediatria di Padova, per creare un ospedale a misura del bambino e della sua famiglia. Grande soddisfazione per la sua nomina da parte di Matteo Salvini, che l’ha voluto, e di Matteo Renzi («L’avvocato Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del Csm. Davvero un’ottima scelta: serio, autorevole, credibile»).