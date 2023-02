Ruby ter, Berlusconi assolto? I pm non si arrendono: verso il ricorso

17 febbraio 2023 a

Dopo l'assoluzione di Silvio Berlusconi e degli altri imputati nel processo Ruby Ter, la Procura avrebbe già deciso di fare ricorso in appello. Anche se si continua a ripetere "aspettiamo le motivazioni", il ricorso verrebbe dato quasi per scontato. Il verdetto, tra l'altro, non è giunto in maniera inaspettata: un segnale era arrivato a novembre del 2021, quando il collegio giudicante aveva accolto un’eccezione dei legali di Berlusconi. L'eccezione riguardava i verbali di alcune ragazze provenienti dagli altri due processi Ruby considerati "inutilizzabili", perché "almeno dalla primavera del 2012" le olgettine visti gli indizi emersi non potevano essere sentite come testimoni, ma dovevano essere considerate indagate. E così, venendo meno le vesti di "testimoni“, cadevano i reati di falsa testimonianza e di corruzione in atti giudiziari.

Ed è proprio su questo punto che - come riporta il Giorno - i pm potrebbero fare leva nel probabile ricorso in appello. "Anche perché, fra l’altro, quando a fine 2021 venne accolta dal collegio del Ruby ter, l’eccezione della difesa Berlusconi sul ruolo delle olgettine non era la prima volta che veniva presentata. E in ogni occasione era stata respinta - si legge ancora sul quotidiano -. Quando, tra il 2012 e il 2013, avevano testimoniato, c’erano solo 'sospetti' su una presunta corruzione, 'meri sospetti' che 'non comportavano la necessità' della loro iscrizione nel registro degli indagati".

Due diversi giudici milanesi in due filoni di udienza preliminare sul caso Ruby ter tra il 2016 e il 2017 erano giunti a conclusioni opposte rispetto a quelle a cui è arrivata la magistratura due giorni fa. Secondo loro, infatti, le dichiarazioni delle testimoni "appaiono pienamente utilizzabili". Così avevano scritto. All'epoca il gup Carlo Ottone De Marchi respinse l’eccezione spiegando che nel periodo delle deposizioni non c’erano a carico delle olgettine "specifici elementi indizianti con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari".