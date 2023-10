Assolto Roberto Napoletano: non aveva truccato i numeri de "Il Sole 24 Ore"

12 ottobre 2023 a

Roberto Napoletano, l’ex direttore del Sole 24 Ore ora alla guida del Quotidiano del Sud, imputato per presunte irregolarità nei conti del Gruppo editoriale nel periodo in cui era ai vertici, è stato assolto in secondo grado con la formula «per non aver commesso il fatto». È quanto ha deciso la seconda Corte d’Appello di Milano che ha rigettato la richiesta con cui la Procura generale aveva proposto la conferma della sentenza di condanna a 2 anni e 6 mesi del Tribunale. «Giustizia è fatta dopo sei annidi ingiuste sofferenze per un’accusa totalmente infondata che è stata finalmente riconosciuta come tale e con una decisione che ci auguriamo sia definitiva. Sin dall’inizio di questa vicenda abbiamo fermamente sostenuto la correttezza delle condotte di Roberto Napoletano che ha sempre e soltanto esercitato il proprio ruolo di direttore editoriale del Sole 24 Ore nel suo modo appassionato e sempre rigoroso». Così Guido Carlo Alleva, legale di Roberto Napoletano.



Per l’ex direttore del Sole, «questo verdetto è la dimostrazione che nessuno ha potuto mettere in discussione, in questo processo, il primato digitale conseguito dalla mia direzione editoriale e dall’intera redazione del sole 24 ore, il resto non mi riguarda». E ancora: «La fine della storia per me è un grande risultato, posso dire che esiste un giudice anche a Milano. Per fortuna ho avuto la forza di andare sempre avanti, il danno che ho subito è enorme, perché quando si tocca la dignità di una persona tutti i familiari soffrono in modo ingiusto. Questa sentenza non toglie quella sofferenza, ma permette di proseguire»