Migranti in Albania, la giudice Albano: "Inattuabile"

11 novembre 2023 a

a

a

Se il patto tra Italia e Albania sui migranti passerà indenne dalle temibili forche caudine di Bruxelles (con la sinistra in Europa pronta a tutto per bloccarlo), la premier Giorgia Meloni dovrà prepararsi al trappolone in tribunale.

Come ricorda il Giornale, la giudice Silvia Albano, del tribunale civile di Roma nella sezione specializzata in diritti della persona e immigrazione, si è già espressa con nettezza contro l'accordo siglato con il premier albanese Edi Rama.

"Sentite come Rama risponde alla sinistra": Meloni, scacco matto con un video | Guarda

La Albano, iscritta alla corrente di Magistratura Democratica e membro del comitato direttivo centrale dell'Anm ha definito il patto "giuridicamente inattuabile" in quanto "viola le leggi nazionali" e perché "prevede investimenti onerosi per le finanze statali". "Mi sfugge il senso di avviare una struttura in Albania con costi importanti", ha chiosato infine la toga, prevedendo una "pioggia di ricorsi se il Parlamento non interverrà a modificare le norme".

Pd impazzito? "La prova che è un buon accordo": Albania, Donzelli spietato in tv

Il Giornale sottolinea come la Albano sia "vicina all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi) finanziata a suon di milioni da George Soros", nonché "schierata al fianco della collega Iolanda Apostolico, che aveva dichiarato illegittimo il decreto immigrazione del governo e rimesso in libertà dei tunisini già espulsi". Un curriculum, dunque, che in quanto a "linea" su migranti e accoglienza parla da solo. Già nel gennaio 2021 la Albano si è scontrata col Ministero dell'Interno, all'epoca retto da Annamaria Cancelleri, giudicando "illegittime" le "riammissioni informali" in Slovenia. Ancora più violento lo scontro con il Viminale nel luglio 2019, quando a guidarlo era - guarda un po' - Matteo Salvini nel governo Conte 1 che sarebbe caduto da lì a poche settimane. Con il Dl Sicurezza bis, spiegava la giudice, "chi presta soccorso rischia di dover affrontare un lungo processo penale". Una difesa a spada tratta delle Ong a cui si è aggiunta la condivisione delle raccolte fondi per Sea Watch e Mare Jonio.