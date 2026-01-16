È sempre cartabianca, delirio-Dalla Palma su Trump: "Ha problemi ai capelli come tutti i dittatori"

Lo mette subito in chiaro, Diego Dalla Palma: «Io penso a qualsiasi cosa negativa di Trump». Perlomeno, i telespettatori di E' sempre CartaBianca su Rete 4 sapranno che il truccatore delle dive e make-up artist non è proprio un campione di imparzialità. Stadi fatto che l'ospite di Bianca Berlinguer si abbandona in una lunga disamina sulla politica internazionale (addirittura!) regalando qualche chicca di dubbio gusto.

«Io credo che insieme a Putin siano le due persone in assoluto, poi c’è qualcun altro...», riconosce Dalla Palma riguardo al presidente Usa. «Trump è tutto quello che io detesto in una persona, è arrogante, insolente, ma guardi Bianca, ci vuole poco a conoscerli i dittatori. Lei dirà: cosa c'entra Trump? Non è un dittatore. Aspetta, ci manca poco, ci manca pochissimo, guardi gli atteggiamenti, guardi come stende le braccia quando parla, come tratta le persone, l'idea che ha delle donne».

Quindi si passa alla fisiognomica e il visagista mescola con spregiudicatezza Lombroso, estetica e teorie del perfetto coiffeur. «Se lei fa caso- azzarda Dalla Palma rivolgendosi alla padrona di casa, in studio con occhiali da sole per problemi a un occhio -, tutti questi dittatori hanno problemi con i capelli». Segue elenco con nomi quasi tutti appartenenti alla galassia del centrodestra: «Guardi Netanyahu per esempio, il coreano (Kim Jong-un, ndr), Milei, Orban (chissà perché, ndr), hanno tutti dei problemi con i capelli e io facendo il mio lavoro e sentendo le confidenze di molte donne, ho capito che molto spesso i problemi legati al capello sono relativi a un fenomeno legato al cervello, ma tutto secondo me parte da zone molto più basse». Riferimento chiaro e spudorato.