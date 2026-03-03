Gaia Tortora contro Nino Di Matteo: "La loro cultura del diritto e del rispetto"

Non poteva tacere, Gaia Tortora, dopo le pesanti parole di Nino Di Matteo, l'importante magistrato che un paio di giorni fa ha sposato in pieno la linea del collega Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia. "Insieme alle persone per bene che voteranno Sì, voteranno Sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi", ha spiegato Di Matteo intervenendo a Roma alla presentazione del volume di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, Perché No - Guida al Referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole.

Referendum, Massimo Cacciari spiana Gratteri: "La frase sui massoni? Ridicola" "Penso sia importante dire no a una prospettiva che va nella direzione di subordinare le funzioni giudiziarie all&r...

"Di Matteo mi ricorda quel Pm che disse che mio padre era stato eletto con i voti della camorra - attacca Gaia, giornalista del TgLa7 e figlia di Enzo Tortora, il grande presentatore vittima di uno dei più clamorosi e drammatici casi di malagiustizia della storia italiana -. Stiamo ancora così. Ed è grave. È la loro cultura del diritto e del rispetto". Enzo Tortora venne eletto all'Europarlamento con il Partito radicale nel giugno 1984, mentre era ancora agli arresti domiciliari.

Referendum giustizia, Di Matteo come Gratteri: "I criminali voteranno 'Sì'" "Sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri. Insieme alle persone per bene che voteranno Sì, voter...