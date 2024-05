Giovanni Toti, domani l'interrogatorio: retroscena, ecco come risponderà

22 maggio 2024 a

Domani è il grande giorno. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, comparirà davanti ai magistrati che lo accusano di corruzione e lo tengono da oltre due settimane agli arresti domiciliari. Il governatore ha studiato le diecimila pagine di intercettazioni che il tribunale gli ha consegnato ed è pronto a difendersi. Negherà di aver ricevuto soldi a titolo personale, che di fatto non risultano agli atti, giustificherà come dazioni elettorali regolarmente denunciate i 75mila euro giratigli in quattro tranche dall’imprenditore Aldo Spinelli e sosterrà che l’aiuto economico era slegato dalla sua attività come amministratore, che è sempre stata svolta nell’interesse della Regione e non di singoli imprenditori. (...)

