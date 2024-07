Dl Carceri, via libera in Cdm. Nordio: "Verso un'umanizzazione carceraria"

03 luglio 2024 a

a

a

“Il provvedimento approvato oggi è un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale": così il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha presentato in conferenza stampa il dl Carceri, approvato in Consiglio dei ministri. Il governo, riunito per poco più di un’ora, ha così dato il suo via libera al decreto legge recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della Giustizia”.

"Questo intervento - ha spiegato Nordio - è frutto di una visione del governo Meloni, condivisa dai nostri sottosegretari, che sul punto di vista della Giustizia è orientata essenzialmente su quello che potremmo chiamare umanizzazione carceraria”. Poi ha aggiunto: "Vogliamo facilitare il trasferimento della detenzione dalla brutalità dell'istituto penitenziario alla comunità di accoglienza. Sempre restando fermo che si tratta di regime detentivo, trasferiamo minori e tossicodipendenti dal carcere alla comunità. È un passo molto importante, ci porta molto avanti nel reinserimento sociale ed è un rimedio al sovraffollamento carcerario”.

In galera a casa loro: la proposta di Carlo Nordio fa impazzire la sinistra

In riferimento all'ultimo punto, il ministro ha precisato: “Il sovraffollamento delle carceri non è dovuto a una decisione governativa, è il magistrato che decide dello status libertatis. E spetta sempre alla magistratura di sorveglianza”. Con lui, in conferenza stampa, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.