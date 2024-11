Silvia Albano, la giudice dei migranti lascia X in segno di protesta contro Musk: "Fatto!"

14 novembre 2024 a

a

a

"Fatto!": la giudice dei migranti Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, ha deciso di cancellare il proprio account su X, lasciando di fatto la piattaforma di proprietà di Elon Musk. La sua è, presumibilmente, una reazione alle parole che l'imprenditore miliardario ha dedicato alle toghe italiane nei giorni scorsi, scatenando le ire della sinistra. "I giudici devono andarsene", aveva scritto il ceo di Tesla e SpaceX sulla sua piattaforma dopo la decisione del tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei migranti portati in Albania.

La magistrata ha postato lo screen della disattivazione del suo account X su Facebook e a corredo del post ha scritto solo una parola: "Fatto!". Di Albano, giudice della sezione del tribunale di Roma che ha competenza in materia di immigrazione, si era parlato quando, insieme ad altri cinque suoi colleghi, aveva sospeso con una sentenza il trattenimento del primo gruppo di dodici migranti trasferiti con la nave Libra al centro albanese Shengjin. Un trasferimento previsto dal protocollo sull'immigrazione siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese Edi Rama.

"Le invasioni di campo devono cessare": toghe rosse, Ignazio La Russa si scatena

Albano si aggiunge così all'elenco di persone, in particolare di sinistra, che hanno scelto di lasciare X in segno di protesta contro Musk. Tra questi c'è l'europarlamentare dem Sandro Ruotolo, ma anche la testata britannica Guardian e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come i cantanti Francesco Guccini e Piero Pelù e la band Elio e le storie tese.