Giustizia, la mossa in cdm: stretta sulla pubblicazione di atti giudiziari

Stretta sulla pubblicazione delle ordinanze, più tempo alle imprese per le polizze anti-catastrofi e taglio “premiale” dell’Ires. Sono queste tre delle principali novità sfornate ieri dal governo tra vertice di maggioranza e Cdm. Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria non sono state introdotte nuove sanzioni, ma ora scatta il divieto di pubblicazione «delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare». Lo prevede il decreto legislativo approvato ieri, che era stato ribattezzato “legge bavaglio” dalle opposizioni e dalla Federazione nazionale della stampa. E che oggi, con tutta probabilità, torneranno a stracciarsi le vesti. In realtà, come spiega il procuratore di Milano Marcello Viola, con la nuova legge «non cambia nulla». (...)