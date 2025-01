PiazzaPulita, la toga rossa Albano contro Meloni super ogni limite: "Non è che se viene eletta..."

31 gennaio 2025 a

a

a

Magistrati, esponenti delle opposizioni, giornalisti d'area. A PiazzaPulita su La7 Corrado Formigli allestisce un processo a senso unico a Giorgia Meloni sul caso Almasri. La premier, ovviamente, è già "condannata" per i suoi attacchi alle toghe dopo aver ricevuto un avviso di garanzia (insieme, va detto, a mezzo governo finito sotto indagine: il sottosegretario Mantovano e i ministri Nordio e Piantedosi).

In studio c'è anche Silvia Albano, giudice già finita alla ribalta per aver di fatto bloccato l'esecuzione del decreto del governo sul trasferimento di migranti irregolari nell'hot spot allestito in Albania.

"Alcuni giudici, fortunatamente pochi - ha tuonato Meloni poche ore fa in un video-messaggio - vogliono decidere la politica industriale, quella ambientale, quelle sull'immigrazione, la riforma della giustizia. Vogliono governare loro ma c'è un problema: se io sbaglio gli italiani mi mandano a casa, se sbagliano loro nessuno può fare o dire niente".

"Sui migranti la Cassazione non dà ragione a Meloni. La verità su toghe e fascismo". Silvia Albano allo scoperto

"Anche il governo, anche se viene eletto, anche la maggioranza di governo deve agire nei limiti della legalità", esordisce la Albano, che è anche presidente di Magistratura democratica, il sindacato "di sinistra" e più vicino al Pd all'interno dell'Associazione nazionale magistrati.