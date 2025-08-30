Tommy Onofri, torna libero il rapitore Raimondi. La rivolta, dalla mamma a Salvini

Torna libero Salvatore Raimondi, l'uomo che la sera del 2 marzo del 2006 prese dal seggiolone Tommaso Onofri, di appena 18 mesi, e lo rapì nella sua abitazione di Casalbarocolo in provincia di Parma insieme a due complici, Mario Alessi e la compagna di quest'ultimo Antonella Conserva. Il piccolo Tommy morì quasi subito dopo il sequestro. Per quell'orrore Raimondi era stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio: sarebbe potuto tornare in libertà già nel 2022, perché a quella pena se ne era aggiunta un'altra per estorsione nei confronti di un detenuto del carcere di Forlì.
"Prima o poi me l'aspettavo, visto che era già in semilibertà. Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre", è il commento straziato che Paoal Pellinghelli, mamma di Tommy, ha affidato alla Gazzetta di Parma. Intanto sta finendo di scontare la sua pena a 24 anni la Conserva mentre Alessi è stato condannato all'ergastolo. "Vado avanti giorno dopo giorno, come posso, e ogni tanto mi chiedo come ho fatto. A nessuno dei tre auguro del male: se sono credenti, faranno i conti con Dio. Ma non voglio sentire parlare di perdono", sottolinea la mamma del bambino. "Non si permettano di venirmi a cercare - dice -. Se fossi in loro, non riuscirei a vivere con il peso di ciò che hanno fatto, ma non credo siano pentiti. Per me sono tutti e tre sullo stesso piano. Non perché ha aiutato la giustizia, è diverso dagli altri, meno responsabile", conclude.
"Questa non è giustizia - è il commento durissimo di Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega -. Un pensiero a quel piccolo angelo e a chi lo ricorda e lo piange ancora oggi". Si dice "schifato" invece Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori e anche Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, da un sistema che "bada più al recupero di quanti commettono azioni delittuose, piuttosto che all'impossibilità di risorgere di chi è stato soppresso a colpi di badile solo perché, piccolino, piangeva".
"Intendiamoci - precisa Marziale - l'uomo ha scontato la sua pena, non c'è nulla ovviamente che non rientri nella norma delle procedure legali per la sua liberazione, ma è nei confronti dell'impianto legislativo italiano che occorre puntare l'indice. Raimondi fu co-ideatore del piano criminoso, anche se non esecutore materiale dell'uccisione. Ma, chi con il proprio fare finisce per determinare la morte di un bimbo inerte meriterebbe lo stesso trattamento di chi esegue".
Raimondi aveva prelevato il bambino insieme ad Alessi e venne arrestato circa un mese dopo, il primo aprile insieme allo stesso complice e alla Conserva. Il corpo di Tommy venne trovato poco dopo in un casolare. A tradire Raimondi, che aveva lavorato per gli Onofri alla ristrutturazione della loro casa, portando gli investigatori sulla pista dei tre era stata una impronta lasciata sul nastro adesivo usato per legare la famiglia. Secondo il suo racconto, poi confermato dai processi, a uccidere Tommaso era stato Alessi. Il bambino venne sequestrato nell'abitazione di famiglia nel piccolo centro della provincia di Parma per chiedere un riscatto, dato che Raimondi e Alessi erano convinti che gli Onofrio avessero diponibilità economiche consistenti. Tommy, però, venne ucciso poco dopo il rapimento, forse perché i rapitori si sentivano braccati. Anche Alessi aveva lavorato come muratore nella ristrutturazione della casa degli Onofri, impiegati delle Poste che avevano due bambini e che avevano deciso di lasciare Parma per trasferirsi nella borgata rurale ai confini con Sorbolo.