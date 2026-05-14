L'Anm si fa partito: spunta un documento "sospetto"

Si tratta di strutture diffuse sul territorio nazionale, aperte alla partecipazione diretta dei magistrati in servizio, coordinate con gli organismi associativi dell’Anm, collegate a osservatori civici sul funzionamento della giustizia e destinate a diventare sedi stabili di confronto pubblico con cittadini, studenti, avvocati, professori universitari, associazioni e operatori dell’informazione. In parole povere: sezioni territoriali di un movimento politico-culturale permanente.

L'Associazione nazionale magistrati si fa partito. Forti dell'esito del referendum, i giudici si buttano in politica. E non solo a parole. La riprova? Un documento diffuso in vista dell’assemblea straordinaria convocata dall’ Anm per sabato 16 maggio in Cassazione, dove avverrà la presentazione ufficiale. A diffondere la notizia Il Tempo. "Al momento - precisa il quotidiano romano - nessun simbolo elettorale, ma un’infrastruttura culturale, territoriale e mediatica destinata a incidere stabilmente sulla vita pubblica italiana, a orientare il dibattito politico e a mobilitare pezzi rilevanti della società civile". Il suo nome? "Case della Costituzione".

Ecco allora che l'iniziativa promuove incontri pubblici continui, rafforzando la partecipazione dei magistrati al dibattito mediatico, con luoghi fisici stabili di elaborazione culturale. D'altronde a denunciare l'esistenza di un partito era stata anche la giudice Bernadette Nicotra, consigliera del Consiglio superiore della magistratura: "Più che una ricerca di fiducia mi sembra una ricerca di consenso che i magistrati non devono chiedere. Il consenso lasciamolo alla politica". E dello stesso parere Carmen Giuffrida. Per la giudice del Tribunale per i minorenni di Catania "non è come si chiama un organismo che lo qualifica, ma è l’attività concreta che svolge. L’Anm si chiama sindacato, ma si arroga diritti propri di un partito politico".