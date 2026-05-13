Garlasco, Carlo Nordio scende in campo: "Come è stato possibile condannare Alberto Stasi?"

L'indagato Andrea Sempio appare vicino al rinvio a giudizio per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 , sulla scorta di nuove perizie e intercettazioni. Se il teorema dei pm venisse confermato, si rischierebbe una clamorosa revisione del processo che ha portato alla condanna di Stasi, il fidanzato di Chiara. L'ex studente della Bocconi era stato assolto in primo grado e in Appello, prima che la Cassazione imponesse di ricominciare da zero il processo. Al termine del procedimento, Stasi è stato condannato a 16 di anni di carcere , pena che dovrebbe finire di scontare nel 2028.

"Questo è accaduto sedici anni fa con il primo processo - aggiunge il Guardasigilli - con le assoluzioni davanti a Corte di Assise e Appello, poi una decisione della Cassazione che ha rinviato il processo che è stato non rifatto ex novo ma integrato con nuove considerazioni, prove, e si è arrivati a una condanna. Ora sia chiarissimo che non ho la più pallida idea, e anche se l'avessi non la direi, della dinamica del delitto e del suo autore - ha osservato - ma ho un'idea chiara sulla dinamica della nostra legislazione, che è sbagliata. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannare una persona quando è già stata assolta due volte, da una Corte di assise e da una Corte di assise di Appello?".