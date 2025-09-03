Anm, Parodi grida al complotto: "Il governo coltiva l'ossessione"

Libero logo
mercoledì 3 settembre 2025
"Magistrati killer? Le frasi del ministro Musumeci mi hanno avvilito, ma se posso ho una domanda anche io. Non ho percepito nessuno che abbia preso le distanze dalle sue affermazioni: né dal governo né dalle associazioni dell'avvocatura. Sbaglio?". Lo afferma in un'intervista a La Stampa il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi.

Ma il vero obiettivo di Parodi non è tanto quello di rispondere al ministro ma quello di mettere in discussione la riforma avviata dal governo: "Cè stato un lavoro cumulativo che ha mirato a un'opera di erosione che fa sì che oggi ci siano le condizioni per proporre con una certa serenità queste modifiche: ad esempio coltivando l'ossessione dell'errore giudiziario generalizzato, una fake news". Parole pesanti che di certo faranno discutere. "Sarò franco - aggiunge -: qualcuno vuole trasformare il referendum in un giudizio popolare sulla magistratura, per vincere il quale è necessario che i cittadini ne abbiamo un'immagine assolutamente negativa; al contrario, si dovrebbero votare solo sui valori messi in discussione da questa riforma".

Su cosa andranno a decidere se non su questo? "La mia perplessità è più profonda - prosegue il presidente dell'Anm - pur di arrivare a un risultato favorevole non vedo il minimo timore a gettare totale discredito sulla magistratura. Pensi ai commenti sui processi che nemmeno sono arrivati;a un giudizio di primo grado: si parla già di errori dei pm e si invocano come lo specchio dell'asserita incapacità di questa magistratura. Ecco: se il prezzo per vincere è quello di demolire l'immagine dell'istituzione allora è troppo alto. Perché poi ci vorrà chi dovrà ricostruire la credibilità di un potere anche se riformato". Insomma, a quanto pare la tensione sulla riforma della giustizia non accenna a scemare. 

