Anm, Parodi grida al complotto: "Il governo coltiva l'ossessione"

"Magistrati killer? Le frasi del ministro Musumeci mi hanno avvilito, ma se posso ho una domanda anche io. Non ho percepito nessuno che abbia preso le distanze dalle sue affermazioni: né dal governo né dalle associazioni dell'avvocatura. Sbaglio?". Lo afferma in un'intervista a La Stampa il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi.

Ma il vero obiettivo di Parodi non è tanto quello di rispondere al ministro ma quello di mettere in discussione la riforma avviata dal governo: "Cè stato un lavoro cumulativo che ha mirato a un'opera di erosione che fa sì che oggi ci siano le condizioni per proporre con una certa serenità queste modifiche: ad esempio coltivando l'ossessione dell'errore giudiziario generalizzato, una fake news". Parole pesanti che di certo faranno discutere. "Sarò franco - aggiunge -: qualcuno vuole trasformare il referendum in un giudizio popolare sulla magistratura, per vincere il quale è necessario che i cittadini ne abbiamo un'immagine assolutamente negativa; al contrario, si dovrebbero votare solo sui valori messi in discussione da questa riforma".