Eredità Agnelli, bomba dei pm: "13 quadri esportati illegalmente"

Sono ben tredici i capolavori - tutti dal valore milionario - che risultano svaniti da ville e caveau legati alla famiglia Agnelli. Si tratta di tele firmate dai più grandi maestri come De Chirico, Monet, Picasso, Balla e Bacon. Tre di queste in particolare - "La scala degli addii" di Giacomo Balla, "Mistero e melanconia di una strada" di Giorgio De Chirico e "Glacons, effet blanc" di Claude Monet - oggi risultano sostituite da copie custodite nel caveau del Lingotto a Torino. Eppure, nei documenti di divisione dell'eredità di Gianni Agnelli, quelle tele vengono valutate rispettivamente 2, 4 e 7 milioni di euro: cifre che, secondo i magistrati, indicano come all'epoca fossero ritenute opere autentiche. Non solo, perché stando agli atti i quadri sono dichiarati presenti in Italia. Da qui il sospetto su cui sta indagando la Procura di Roma: un possibile trasferimento all'estero mai autorizzato.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio. A far insospettire chi indaga sono alcune foto di famiglia. Analizzando, infatti, gli investigatori hanno trovato fotografie di almeno un'opera con dettagli diversi rispetto alla tela attuale. Gli stessi ex collaboratori della famiglia, ascoltati, hanno dichiarato che i dipinti erano originali e sarebbero stati spostati nel 2018.