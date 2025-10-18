Referendum sulla giustizia, il tribunale diventa il comitato del No

Si può usare il luogo in cui l’imparzialità dovrebbe essere sacra, il tempio della Giustizia con la bilancia in mano, per promuovere un’iniziativa di parte, contro il governo e chi condivide l’esigenza di separare le carriere dei magistrati? Si può trasformare un’istituzione che appartiene a tutti, come il tribunale, nel posto da cui parte la campagna contro la riforma, il tema che nei prossimi mesi spaccherà in due l’Italia? È corretto invitare scolaresche e cittadini a un evento «sui valori costituzionali», con personaggi dello spettacolo e dell’informazione (tutti di sinistra, ça va sans dire), e usare l’occasione per lanciare il comitato promotore per il No? Domande che l’Anm del distretto di Napoli non si è posta. O magari se le è fatte, ma ha risposto comunque con un’alzata di spalle. In ogni caso, useranno il palazzo di Giustizia come cosa loro.

L’appuntamento è fissato alle 14.30 di domani, nell’aula Arengario della Corte d’appello. Oltre trecento posti a sedere, video-wall ad alta risoluzione: meglio della sala di un cinema o di un teatro, senza il fastidio di doverlo affittare. Ogni grande tribunale ha luoghi del genere: sono usati per ospitare dibattiti e iniziative sui temi normativi, momenti di confronto tra esperti del diritto. Stavolta sarà il set di un’operazione di propaganda politica, senza contraddittorio.