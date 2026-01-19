Referendum giustizia, l'Anm denuncia il governo alla Commissione Ue

L'Anm vorrebbe consegnare questa denuncia personalmente all’Unione europea con l'obiettivo di mettere in evidenza che di fronte a un “governo inadempiente” c’è il serio rischio di “un collasso”, a dispetto degli impegni “assunti in sede europea”. Duro il commento di Carlo Fidanza , capodelegazione di FdI al Parlamento europeo: “Ci risiamo: sperando in un assist sul Referendum, l’Anm si rivolge a Bruxelles: denunciando una fantomatica malagestione nel Pnrr da parte del Governo Meloni. Poco importa (a loro) che l’Italia sia capofila in Europa nell’attuazione del Piano: ancora una volta, pur di colpire Giorgia Meloni, c’è chi è disposto a denigrare all’estero la nostra Nazione. Come al solito, l’Anm fa politica senza nemmeno mascherarsi: ma con la riforma della Giustizia smaschereremo correnti e giochi di potere”.

Una mossa estremamente grave quella dei magistrati anche secondo il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto: “L’Anm si esibisce in un numero davvero imprevedibile e gravissimo: denuncia, ingiustificatamente, il proprio Paese all’Unione europea: infischiandosene delle ripercussioni sull’immagine dell’Italia. Peraltro strumentalizzando la situazione degli appartenenti all‘ufficio per il processo: su cui il governo sta spendendo ogni sforzo e investimento".

Dure le parole di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato: "È veramente incredibile l’iniziativa dell’Anm che si rivolge all’Europa per una manovra ostile alle istituzioni italiane. Denunciano mancanze invece di fare un’autocritica sui loro livelli di produttività. L’impegno dei magistrati nelle procure e nei tribunali lo si può riscontrare andando a visitarle. E invece di fare un’autocritica e di rendere un servizio migliore e più credibile ai cittadini, quelli dell’Anm si mettono a svolgere un’azione denigratoria contro il nostro paese presso la commissione europea. Pur di evitare il tracollo del referendum sono pronti a qualsiasi comportamento. E pensate che questi sono coloro che dispongono della libertà e della vita dei cittadini e che si comportano in questo modo. Spero che la maggioranza dei magistrati seri e perbene, che si dice esista, faccia sentire la propria voce per contrastare queste condotte davvero incredibili”.