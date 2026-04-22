Uomini e donne, Federica Aversano rinviata a giudizio: la pesante accusa

Federica Aversano, tronista di Uomini e Donne nel 2022 e hostess ferroviaria, è stata rinviata a giudizio dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. La donna, infatti, è accusata di stalking ai danni di D.S. (38 anni), suo ex compagno dal quale ha avuto un figlio che oggi ha sei anni.

Stando all'impianto accusatorio, Federica Aversano avrebbe messo in atto condotte persecutorie caratterizzate da minacce e molestie, aggressioni verbali e fisiche, oltre a un costante pressing telefonico di giorno e di notte.

Nell'ultima udienza - che risale allo scorso 21 aprile - la donna è stata interrogata per circa tre ore. In questo lasso di tempo si è ricostruito la natura dei rapporti tra i due e si è verificata la tenuta delle accuse che hanno portato all'attivazione delle procedure previste dal Codice Rosso.

La vicenda era iniziata a inizio marzo con una denuncia formale che aveva spinto il Pubblico Ministero, la dottoressa Oriana Zona, a convocare immediatamente l'influencer per un interrogatorio esplorativo. La prossima udienza è stata fissata per il 30 giugno. Quel giorno verrà ascoltata come testimone la madre dell'ex compagno, la cui deposizione sarà fondamentale per fornire ulteriori riscontri sulla condotta della 33enne.