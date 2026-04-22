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Daniela Martani, dramma e ricovero: "Le gambe hanno ceduto"

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mercoledì 22 aprile 2026
Daniela Martani, dramma e ricovero: "Le gambe hanno ceduto"

1' di lettura

Tanta paura per Daniela Martani. L'ex concorrente del Grande Fratello è finita ricoverata in un ospedale di Roma dopo essere caduta. La donna, infatti, soffre da anni di problemi di salute. Il personale sanitario l'ha fatta sdraiare su una barella in pronto soccorso e l'opinionista televisiva ha spiegato ai suoi fan cose le è capitato. "Ho un problema lombare da anni che non mi dà tregua. Oggi le mie gambe hanno ceduto per il dolore e sono caduta per terra", ha spiegato l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Daniela ha poi raccontato di aver avuto bisogno di un'ambulanza per il trasporto al pronto soccorso. "Sono venuti a prendermi con l'ambulanza - ha continuato - perché il dolore era insopportabile, il dolore più forte che io abbia mai provato nella mia vita". Poi lo sfogo: "Sono sfinita da questa situazione e nonostante le sedute di osteopatia, lezioni di posturale, yoga e Pilates la mia schiena non migliora, anzi peggiora. Non ce la faccio davvero più".

E infine il ringraziamento ai suoi fan che non l'hanno mai abbandonata: "Mi state inondando di messaggi, siete veramente carini - ha concluso -. Vi aggiorno sulla situazione. Ho provato ad alzarmi dalla barella per capire se potevo tornare a casa, ma appena mi sono messa in piedi ho sentito di nuovo quel dolore acuto insopportabile nella zona lombare quindi mi hanno dovuto fare un'altra flebo di antidolorifici e sono ancora qui".

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daniela martani

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