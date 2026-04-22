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Andrea Delmastro, caso Cospito: il Pg di Roma chiede l'assoluzione

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mercoledì 22 aprile 2026
Andrea Delmastro, caso Cospito: il Pg di Roma chiede l'assoluzione

1' di lettura

La procura generale di Roma nel processo d'Appello ha chiesto l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, per l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Nel corso della requisitoria, davanti ai giudici della terza sezione della Corte di Appello, il sostituto procuratore generale ha sottolineato che "non vi era certezza sulla segretezza. Sugli atti c'era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza" sollecitando l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato".

Il 20 febbraio di un anno fa l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, presente oggi - mercoledì 22 aprile - in aula, era stato condannato dai giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma a 8 mesi, pena sospesa. I giudici di primo grado avevano riconosciuto a Delmastro, che si è dimesso da sottosegretario alla giustizia il 24 marzo scorso, le attenuanti generiche, e applicato l'interdizione di un anno dai pubblici uffici, respingendo le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Partito democratico.

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