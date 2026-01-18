Anm, gioco sporco per bloccare la riforma: tribunali e un milione di euro sul piatto

Budget da rockstar, insomma. È per questo, del resto, che nei mesi scorsi la quota di iscrizione richiesta ai magistrati è stata aumentata del cinquanta per cento, da 120 a 180 euro l’anno: moltiplicata per gli oltre 9.100 tesserati, per il sindacato significa un’entrata di 1,6 milioni di euro, un terzo della quale garantito dal rincaro delle tessere pagate da tutti gli iscritti. Inclusi quelli che si stanno impegnando e voteranno per il Sì.

Un impegno che potrebbe non fermarsi qui: se la corsa si allungasse a causa dello spostamento della data del voto, ci sono altri 200mila euro pronti per essere affidati all’agenzia di comunicazione Proforma, la stessa che ha seguito le campagne elettorali di Nichi Vendola, Michele Emiliano e Antonio Decaro. Per invertire i sondaggi che oggi vedono il No perdente, dunque, l’Anm è pronta a “investire” fino a un milione. Una somma imponente, che con ogni probabilità nessun altro comitato riuscirà a uguagliare, analoga al costo del “concertone” autopromozionale che la Cgil organizza ogni anno.

Aumenta la potenza di fuoco con cui l’Anm affronta la battaglia referendaria. Ieri il direttivo del sindacato delle toghe ha deciso di aggiungere 300mila euro ai 500mila già stanziati e usati, in parte, per pagare le menzogne contro la riforma Nordio affisse nelle stazioni («Vorresti giudici che dipendono dalla politica? No»).

La forza delle toghe non è solo economica. Saranno loro stesse, infatti, a decidere su due aspetti cruciali del voto: la data, su cui si esprimerà il Tar il 27 gennaio, e la denuncia presentata dal comitato per il Sì creato dai radicali e intestato a “Pannella Sciascia Tortora”. Questo comitato si è rivolto alla procura di Roma, sostenendo che la campagna di affissioni di “Giusto dire No”, il comitato dell’Anm, con quella bufala dei giudici sottomessi alla politica, ha commesso il reato previsto dall’articolo 656 del Codice penale: «Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico». A decidere in merito saranno con ogni probabilità magistrati iscritti all’Anm stessa, visto che ad essa aderisce il 96% delle toghe.

Suona quindi come umorismo involontario quello del presidente dell’Anm. Commentando la denuncia, Cesare Parodi ieri ha assicurato di non avere alcuna preoccupazione sulla valutazione che faranno i suoi compagni di lavoro e di sindacato: «Lasciamo lavorare i magistrati. Io ho piena fiducia nei colleghi».