Belve, Elettra Lamborghini: "Perché mi pento di quell'intervista"

"Personalmente? No, non mi è piaciuta l'intervista... Ma faccio mea culpa": Elettra Lamborghini lo ha scritto in una storia su Instagram riferendosi all'intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. "Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout", ha proseguito la cantante ed ereditiera. La responsabilità, dunque, non starebbe tanto nelle domande poste dalla giornalista quanto nella decisione di Elettra di accettare questo tipo di intervista in un momento delicato della sua vita, come lei stessa ha ammesso.

"Un aggettivo? Too much... - ha aggiunto la Lamborghini -. Ma lo sapevo, non ci ho dormito per giorni... Direi lezione imparata, non accettare interviste quando sono sull'orlo dell'esaurimento". La cantante, che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo con il brano "Voilà", ha poi ricondotto questo senso di smarrimento a un vecchio retroscena. In particolare, sempre nel suo sfogo su Instagram, ha dichiarato di aver compreso il motivo per cui, in un primo momento, l'anno scorso, scelse di non firmare la liberatoria per la messa in onda dell'intervista a Belve.