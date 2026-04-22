Meloni e Solovyov, FdI denuncia Travaglio: "Ecco la solidarietà del Fatto"

"Per il buonsenso hanno la penna scarica. Per spargere livore, invece, l’inchiostro abbonda". Su X Fratelli d'Italia pubblica la foto della prima pagina del Fatto quotidiano di oggi, ritoccata: oltre alla testata e alle due manchette pubblicitarie a fianco, infatti, resta solo il bianco della carta. Non un titolo, non una immagine. E il perché lo spiegano gli stessi social media manager di FdI.
Una freccia disegnata indica che la "prima" completamente vuota rappresenta "la solidarietà a Giorgia Meloni dopo gli inslulti al propagandista russo". Vale a dire, inesistente.
Il vergognoso attacco del russo Vladimir Solovyov alla premier italiana, infatti, non trova spazio in prima pagina, nemmeno per un richiamino. Il tema viene ignorato e sviluppato solo a pagina 3, in un colonnino di pura, fredda cronaca. Il celebre giornalista amico personale di Vladimir Putin e megafono del regime presso il grande pubblico, ha letteralmente insultato Meloni dandole della "idiota" e della "fascista", com'è tradizione peraltro per chiunque abbia osato difendere le ragioni dell'Ucraina.
Proprio la vicinanza tra Solovyev e il ditttore russo lascia sospettare che le parole della star di Polnyi Kontakt possano essere state in qualche modo suggerite dal Cremlino. Abbastanza per innescare comunque un caso diplomatico, con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani che ha convocato formalmente alla Farnesina l'ambasciatore russo nel nostro paese.
Insomma, non si è trattato solo di un attacco proditorio di un soggetto fuori controllo. Eppure, per Travaglio (che peraltro con gli ucraini non ha mai avuto un grande feeling), il tutto vale solo un trafiletto.
Per il buonsenso hanno la penna scarica. Per spargere livore, invece, l’inchiostro abbonda. pic.twitter.com/cZuLJW0rWb— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) April 22, 2026