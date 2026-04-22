Meloni e Solovyov, FdI denuncia Travaglio: "Ecco la solidarietà del Fatto"

"Per il buonsenso hanno la penna scarica. Per spargere livore, invece, l’inchiostro abbonda". Su X Fratelli d'Italia pubblica la foto della prima pagina del Fatto quotidiano di oggi, ritoccata: oltre alla testata e alle due manchette pubblicitarie a fianco, infatti, resta solo il bianco della carta. Non un titolo, non una immagine. E il perché lo spiegano gli stessi social media manager di FdI.

Una freccia disegnata indica che la "prima" completamente vuota rappresenta "la solidarietà a Giorgia Meloni dopo gli inslulti al propagandista russo". Vale a dire, inesistente.

Il vergognoso attacco del russo Vladimir Solovyov alla premier italiana, infatti, non trova spazio in prima pagina, nemmeno per un richiamino. Il tema viene ignorato e sviluppato solo a pagina 3, in un colonnino di pura, fredda cronaca. Il celebre giornalista amico personale di Vladimir Putin e megafono del regime presso il grande pubblico, ha letteralmente insultato Meloni dandole della "idiota" e della "fascista", com'è tradizione peraltro per chiunque abbia osato difendere le ragioni dell'Ucraina.