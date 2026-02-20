Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum giustizia, Gramelli e l'insinuazione contro Meloni: "Forse ha un sondaggio che..."

di
Libero logo
venerdì 20 febbraio 2026
Referendum giustizia, Gramelli e l'insinuazione contro Meloni: "Forse ha un sondaggio che..."

1' di lettura

Sparate, insinuazione e propaganda per il "No" su La7. A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli, è stato ospite Massimo Gramellini. Il conduttore di In Altre Parole, ha parlato del prossimo referendum sulla giustizia. In particolare, si è concentrato sugli ultimi interventi di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha infatti pubblicato due video in due giorni nei quali ha contestato le ultime decisioni delle toghe contro la politica migratoria portata avanti dal centrodestra. 

"Meloni ha detto: 'bisogna abbassare i toni'. Ma è una parente forse della stessa Giorgia Meloni che fino a ieri sera (mercoledì 18 febbreio, ndr) i toni li ha alzati tantissimo - ha spiegato l'editorialista del Corriere della Sera -. A me viene davvero il sospetto che lei abbia dei sondaggi che forse noi non conosciamo. Diciamocelo pure: la magistratura non gode più di quella popolarità e di quel consenso di cui godeva fino a una ventina di anni fa. Quindi c'è una certa opinione pubblica, diciamo di sinistra, moderata, comunque non di destra, che era quasi pronta ad andare a votare il 'Sì'. Da quando la Meloni è massicciamente entrata in scena nelle ultime settimane, comincia a dire: 'non è che questo sarà un referendum sul governo?'. Allora - ha concluso - comincio ad avere qualche dubbio io".

Piazzapulita: l'intervento di Massimo Gramellini

tag
massimo gramellini
piazzapulita
giorgia meloni
referendum giustizia

Referendum giustizia Referendum giustizia, il sondaggio tramortisce le toghe rosse: ecco le cifre

A Piazzapulita Referendum, Sallusti picchia duro: "Il giudice che avvelena la società italiana"

Da applausi Giorgia Meloni risponde a Macron: "Ingerenze? Lui ha dato asilo ai brigatisti". E sulle toghe...

ti potrebbero interessare

Referendum giustizia, il sondaggio tramortisce le toghe rosse: ecco le cifre

Referendum giustizia, il sondaggio tramortisce le toghe rosse: ecco le cifre

Referendum, Sallusti picchia duro: "Il giudice che avvelena la società italiana"

Referendum, Sallusti picchia duro: "Il giudice che avvelena la società italiana"

Redazione
Referendum giustizia, indiscrezioni: che cosa accadrà dopo Sanremo

Referendum giustizia, indiscrezioni: che cosa accadrà dopo Sanremo

Redazione
Sea Watch, il presidente del Tribunale che ha condannato l'Italia è l'autore del libro anti-referendum

Sea Watch, il presidente del Tribunale che ha condannato l'Italia è l'autore del libro anti-referendum

Caterina Spinelli