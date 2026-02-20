Referendum giustizia, Gramelli e l'insinuazione contro Meloni: "Forse ha un sondaggio che..."

Sparate, insinuazione e propaganda per il "No" su La7. A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli, è stato ospite Massimo Gramellini. Il conduttore di In Altre Parole, ha parlato del prossimo referendum sulla giustizia. In particolare, si è concentrato sugli ultimi interventi di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha infatti pubblicato due video in due giorni nei quali ha contestato le ultime decisioni delle toghe contro la politica migratoria portata avanti dal centrodestra.

"Meloni ha detto: 'bisogna abbassare i toni'. Ma è una parente forse della stessa Giorgia Meloni che fino a ieri sera (mercoledì 18 febbreio, ndr) i toni li ha alzati tantissimo - ha spiegato l'editorialista del Corriere della Sera -. A me viene davvero il sospetto che lei abbia dei sondaggi che forse noi non conosciamo. Diciamocelo pure: la magistratura non gode più di quella popolarità e di quel consenso di cui godeva fino a una ventina di anni fa. Quindi c'è una certa opinione pubblica, diciamo di sinistra, moderata, comunque non di destra, che era quasi pronta ad andare a votare il 'Sì'. Da quando la Meloni è massicciamente entrata in scena nelle ultime settimane, comincia a dire: 'non è che questo sarà un referendum sul governo?'. Allora - ha concluso - comincio ad avere qualche dubbio io".