Giusi Bartolozzi, il ritorno: ecco il suo nuovo incarico

Secondo il quotidiano romano il Messaggero, manca solo l'atto formale della ratifica per ufficializzare il nuovo ruolo di Giusi Bartolozzi. La funzionaria definita dalle opposizioni la "Zarina" di via Arenula si è dimessa da capo di gabinetto del Ministero della Giustizia subito dopo la vittoria del "No" al referendum.

A pesare le polemiche che l'avevano investita in piena campagna elettorale a causa di una sua intervista in tv in cui aveva definito la magistratura politicizzata "un plotone di esecuzione". Ora tornerà a fare il giudice. Il via libera a Roma è arrivato dalla Terza commissione del Csm, che ha accettato la richiesta della stessa Bartolozzi di tornare in ruolo dopo 4 anni da parlamentare e altrettanti da braccio destro del ministro Carlo Nordio. Sarà il Plenum del Consiglio superiore della Magistratura ad accendere la definitiva luce verde, ma è solo una formalità.